SupremeFly plánuje lietať z Bratislavy do Istanbulu či Káhiry

Rakúsky prepravca chce lietať do štrnástich destinácií.

4. máj 2021 o 11:31 SITA

BRATISLAVA. Rakúsky prepravca SupremeFly plánuje lietať z Bratislavy do štrnástich destinácií vrátane Berlína, Frankfurtu, Zürichu, Ríma, Amsterdamu, Barcelony, Dubaja či tureckého Istanbulu.

Ako informuje webový portál NašaDoprava.sk, spoločnosť chce namiesto jednorazových leteniek ponúkať mesačný paušál vzhľadom na to, že pandémia koronavírusu zmenila trh a priniesla cestujúcim aj výhody.

Podľa zakladateľa a výkonného riaditeľa SupremeFly Ahmeda Taieba, ak sú ľudia zvyknutí na mesačné predplatné v ktorejkoľvek oblasti svojho života, tak to môže podobne fungovať aj v prípade pravidelných letov.

Do Turecka chce rakúsky prepravca lietať šesťkrát do týždňa najskôr menšími strojmi typu De Havilland DHC-8 or alebo Bombardier. Následne do prevádzky zaradí aj väčšie lietadlo typu Airbus321.

Ako ďalej uvádza webový portál NašaDoprava.sk, pribudnúť by mali aj sezónne destinácie ako Tunis, Marakéš, Káhira a Džidda.

SupremeFly chce ponúkať minimálny mesačný paušál vo výške 79 eur za štyri lety. V prípade ôsmych letov za mesiac by cestujúci zaplatil 149 eur, neobmedzená mesačná letenka má stáť 999 eur.