Vyššia pôrodnosť nezávisí len od financií, odvodová reforma nemusí pomôcť

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty môže okresať úspory obyvateľstva, upozornili analytici.

4. máj 2021 o 8:14 TASR

BRATISLAVA. Na pôrodnosť má vplyv množstvo faktorov. Plánovaná daňovo-odvodová reforma z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nemusí mať až taký vplyv na zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja Slovenska. Uviedli to oslovení analytici.

Výkonný riaditeľ IstroAnalytica Peter Helexa naopak zdôrazňuje, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) môže okresať úspory obyvateľstva.

Pôrodnosť nie je len otázka peňazí

Hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová uviedla, že snahy o zlepšenie demografickej krivky majú viaceré starnúce európske štáty, jednoduchý recept na zvýšenie pôrodnosti sa však ešte nenašiel a nie je to len otázka peňazí pre rodičov.

"Okrem prídavkov treba systematicky podporovať dostupnosť jaslí a škôlok, ako aj zvyšovať flexibilitu trhu práce pre návrat matiek do pracovného pomeru, vrátane rôznej výšky pracovného úväzku," dodala Valachyová.

Na pôrodnosť vplýva aj úroveň vzdelania

Podľa analytičky FinGO.sk Lenky Buchlákovej rôzne svetové štúdie skôr ukazujú, že navyšovanie prorodinných politík (napríklad prídavkov na deti, daňového bonusu) nemá až taký výrazný vplyv na celkovú pôrodnosť.

"Tam vstupuje do procesu množstvo faktorov. Na pôrodnosť vplýva aj úroveň vzdelania, a teda zvyšovanie kvalifikácie v dôsledku meniacich sa potrieb trhu práce. Rastie podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čím sa priamo predlžuje fáza vzdelávania a udalosti súvisiace s rodičovstvom sa odkladajú do vyššieho veku," vysvetlila Buchláková.

Riziká po zvýšení DPH

Zvýšenie DPH by, naopak, podľa Helexu viedlo k poškodeniu slovenskej ekonomiky, pretože by to zvýšilo materiálnu depriváciu obyvateľstva a znížila by sa tvorba úspor.

"V dôsledku toho by s najväčšou pravdepodobnosťou došlo buď k zníženiu objemu výdavkov, alebo by boli budúce výdavky financované cez zvýšenie dlhov obyvateľstva," uviedol Helexa a dodal, že podľa prepočtov IstroAnalytica by zvýšenie DPH pripravilo slovenské domácnosti o šesť percent ich úspor.

Štát by sa mal podľa Helexu radšej prioritne zamerať na odstránenie znevýhodnenia žien na materskej a rodičovskej dovolenke oproti tým pracujúcim, a to na úrovni tvorby ich dôchodkového zabezpečenia.

"Napriek tomu, že ženy na materskej 'vytvárajú' vyššie hodnoty tým, že sa starajú a vychovávajú deti, tak za tento čas získajú nižšie dôchodkové zabezpečenie ako ženy, ktoré pracujú. Pritom by to malo byť naopak," kritizuje Helexa.