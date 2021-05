Podiel štátov OPEC na dovoze ropy do Indie klesol na 20-ročné minimum

Z jednotlivých krajín zostal najväčším dodávateľom ropy do Indie Irak.

3. máj 2021 o 15:07 TASR

NAÍ DILLI. Podiel štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na dovoze komodity do Indie klesol za posledný rok na najnižšiu úroveň za minimálne dve desaťročia. Dôvodom je celkový pokles dovozu ropy do Indie za obchodný rok 2020/2021, ktorý dosiahol 6-ročné minimum. Poukázali na to údaje z priemyselných a obchodných zdrojov, ktoré zverejnila agentúra Reuters.

Celkový dovoz ropy do Indie dosiahol v obchodnom roku 2020/2021, ktorý sa skončil 31. marca, 3,97 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje pokles o 11,8 %.

Nielenže India, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, doviezla menej suroviny, ale zvýšila dovoz z USA a Kanady na úkor štátov z Afriky a Blízkeho východu. Objem dovozu od členských štátov OPEC znížila na približne 2,86 milióna barelov/deň, čím podiel skupiny zredukovala z pôvodných 80 % na 72 %. To je najnižší podiel OPEC minimálne od obchodného roka 2001/2002, pred ktorým sa tieto údaje neevidovali.

Z jednotlivých krajín zostal najväčším dodávateľom ropy do Indie Irak, za ktorým nasledovali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Na 4. mieste vystriedala Venezuelu Nigéria a na 5. miesto sa dostali Spojené štáty. Tie sa tak oproti predchádzajúcemu roku posunuli o dve priečky.