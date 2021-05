Strana SaS nie je ochotná rokovať o zvyšovaní daní

Je naklonená diskusii o podpore rodín, ale nemôže to byť prepojené so zvyšovaním DPH.

3. máj 2021 o 14:41 TASR

Strasa SaS na čele s Richardom Sulíkom je pripravená vrátiť sa do vlády. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Koaličná SaS nie je ochotná rokovať o zvyšovaní daní. Je naklonená diskusii o podpore rodín, ale nemôže to byť prepojené so zvyšovaním dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedol to v pondelok poslanec a šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).

"Nie sme v žiadnom prípade ochotní rokovať o zvyšovaní daní. Samozrejme, pán minister financií to spája s podporou rodín, to je, samozrejme, téma, o ktorej rokovať chceme a budeme," podotkol Viskupič. Zopakoval, že zvyšovanie daní je pre SaS "červená čiara", a je teda jednoznačne proti zvyšovaniu DPH. Viskupič skonštatoval, že návrh na zvyšovanie DPH na papieri nevidel, ale "v kuloároch nejaké debaty boli".

Reagoval tak na vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na sociálnej sieti, kde pripustil možnosť zvyšovania DPH. Svoj plán daňovo-odvodovej reformy predstavil pomocou príkladu osamelej matky s dvoma deťmi, ktorá pracuje za minimálnu mzdu a aktuálne dostáva spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi spolu 606 eur mesačne v čistom. "Môj vysnívaný 'sociálny štát', po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od minulého leta chystám, tejto istej matke poskytne približne 1021 eur mesačne," priblížil Matovič.

Viskupič upozornil, že zvýšenie DPH nezaručí vyšší výber, ale ekonomika SR bude menej konkurencieschopná. Cesta je podľa neho robiť zákony tak, aby Slovensko bolo konkurencieschopnejšie, aby bolo schopné mať čo najväčší hospodársky rast, a potom môže byť pri existujúcich sadzbách výber nominálne vyšší. Podotkol tiež, že Slovensko má v súčasnosti jednu z najvyšší medzier vo výbere DPH v Európskej únii. Keby sa podarilo medzeru výberu DPH dostať na polovičnú výšku, Slovensko môže podľa Viskupiča prísť k dodatočnému daňovému výberu viac ako pol miliardy eur ročne.

So zvyšovaním DPH, ako naznačil Matovič, nesúhlasí ani poslanec a predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Označil to ako "fantazmagóriu", či "utópiu". Matovič tým chce podľa neho prekryť iné problémy krajiny. "Existujú aj iné spôsoby, ako ďalej pokračovať v postupnom zlepšovaní života rodín s deťmi, nie takýmto kompletným zvýšením cien pre všetkých obyvateľov o 5 % v oblasti DPH, to je neprijateľné," tvrdí. Jednou z možností je podľa neho zdvojnásobenie rodinných prídavkov na budúci rok.

