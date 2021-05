Možností pomoci rodinám je viacero, tvrdí KDH. Zvýšenie dane nie je cesta

Ak chceme pomôcť rodinám s deťmi, neberme im ťažko zarobené peniaze, hovorí Majerský.

3. máj 2021 o 14:38 TASR

BRATISLAVA. Možností, ako pomôcť rodinám, je viacero, ale zvýšenie dane nie je cesta. Uviedlo to mimoparlamentné KDH v reakcii na plánovanú daňovo-odvodovú reformu z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorá počíta aj so zvyšovaním dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa KDH by namiesto toho, aby štát vybral a populisticky rozdal, mal radšej nechať rodinám s deťmi to, čo si zarobili.

"Ak chceme pomôcť rodinám s deťmi, neberme im ťažko zarobené peniaze, ale nechajme ich v peňaženkách rodičov. To znamená zvýšiť daňové bonusy, nie dane," vysvetlil predseda strany Milan Majerský.

KDH podľa jeho slov dlhodobo presadzuje zvýšenie daňového bonusu pre všetky deti do 18 rokov až do výšky 100 eur na dieťa, ktorý rastie s počtom detí. Takýto progresívny daňový bonus na dieťa by podľa neho adresne pomáhal pracujúcim rodinám s viacerými deťmi, ktoré sú vo zvýšenej miere ohrozené chudobou, a štát by to stálo rádovo menej ako návrh ministra financií.

Pre rodičov a rodiny, kde príjmy nestačia, môže byť podľa KDH zvýšenie prídavkov na deti v poriadku, ale financovať by sa malo z úspor alebo z lepšieho výberu DPH a iných daní.

"Prijatím návrhu Igora Matoviča by na Slovensku nastalo dramatické zdražovanie. Zvyšovanie DPH môže spustiť prudkú špirálu inflácie a znehodnotenie úspor obyvateľstva," predpovedá Majerský s tým, že už v súčasnosti niektoré tovary zdraželi o desiatky percent.

Hnutie zároveň upozornilo, že vláda osobitne v takýchto zásadných opatreniach musí komunikovať jednotne. "Na jednej strane ministerstvo práce a rodiny avizuje zámer prijať Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v SR do roku 2030, ktorý vítame. Na druhej strane však popritom minister financií zverejňuje dôležité politiky a nepripravené opatrenia cez statusy na sociálnej sieti," kritizuje Majerský. Takéto konanie podľa neho zbytočne dehonestuje dobré snahy a k voličom je nepoctivé a neúctivé.

Ministerstvo financií (MF) na kritiku reagovalo nepriamo, viac detailov o reforme zatiaľ prezrádzať nechce. "Ministerstvo financií SR na daňovej reforme intenzívne pracuje. Aj preto by bolo komentovanie akýchkoľvek čísel a parametrov zo strany MF SR zatiaľ predčasné," uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu financií.