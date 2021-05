Úverovanie slovenských domácností v marci výraznejšie vzrástlo

Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva.

3. máj 2021 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Banky poskytli v marci na Slovensku nové úvery domácnostiam v objeme 1,166 mld. eur. Pre január bol podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej typický útlm v tejto oblasti.

Od februára už ale ich objem opäť rastie a rovnako to bolo aj v marci. V mesačnom porovnaní sa objem celkových nových úverov zvýšil až o zhruba 38 %. Bolo to podľa analytičky dané tým, že sa výrazne zvýšil hlavne objem úverov na bývanie, a to takmer o 40 %.

Celkový stav úverov poskytnutých obyvateľstvu predstavoval na konci marca úroveň 41,21 mld. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 6,2 %, čo je podľa analytičky mierne rýchlejšie tempo ako v predchádzajúcich mesiacoch. „Trend z predchádzajúcich mesiacov zostáva rovnaký, čo znamená, že nárast bol na strane úverov na bývanie. Tie sa medziročne zvýšili o 9 %,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Naopak, spotrebiteľské úvery pokračujú naďalej podľa analytičky v poklese. Medziročne sa znížili o 9,2 %. V medzimesačnom porovnaní sa celkové úvery poskytnuté obyvateľstvu zvýšili len mierne, teda o 0,8 %.



Dopyt po úveroch zostáva podľa Glasovej aj naďalej pod tlakom ekonomickej recesie spôsobenej koronavírusom. Koronakríza síce obmedzuje podľa nej možnosti ľudí, čo sa týka financovania bývania aj spotreby, ale výrazný dopad má len na spotrebné úvery. „Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva. Riešenie nového bývania alebo rekonštrukcie je totiž dôležitejšie ako financovanie spotreby. Okrem toho, dopyt po úveroch je naďalej ťahaný smerom nahor hlavne nízkymi úrokovými sadzbami na úverovom trhu. Opačným smerom naň však pôsobia prísnejšie pravidlá na poskytovanie úverov z dielne Národnej banky Slovenska,“ uzavrela Glasová.