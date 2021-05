Dopyt po Sputniku rastie, Rusko sa pri výrobe obrátilo aj na čínske firmy

Odborníci spochybňujú schopnosť Ruska naplniť svoje záväzky.

3. máj 2021 o 11:14 SITA

BRATISLAVA. Rusko sa obracia na viaceré čínske firmy v snahe urýchliť výrobu vakcíny proti koronavírusu Sputnik V, po ktorej dopyt je na vzostupe. Rusko v ostatnom období oznámilo tri dohody na 260 miliónov dávok s čínskym spoločnosťami Hualan Biological Bacterin Inc., Shenzhen Yuanxin Gene tech Co. a Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co, uvádza agentúra AP.

Tento krok by mohol podľa nej znamenať, že sa dávky očkovacej látky rýchlejšie dostanú do krajín v Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v Afrike, ktoré si objednali ruskú vakcínu, zatiaľ čo Spojené štáty a Európska únia sa sústreďujú hlavne na domáce vakcinačné potreby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že dopyt po Sputniku V značne prevyšuje ruskú domácu výrobnú kapacitu. Ruský fond priamych investícií, ktorý financoval vývoj očkovacej látky, podpísal dohody s viacerými výrobcami liekov v zahraničí, vrátane Indie, Južnej Kórey, Turecka, Srbska či Talianska.

Existujú však náznaky, že zahraniční výrobcovia, s výnimkou tých v Bielorusku a Kazachstane, zatiaľ nevyrobili väčšie množstvo vakcín.

Obojstranná výhoda

Odborníci spochybňujú schopnosť Ruska naplniť svoj záväzok krajinám vo svete. Podľa analytickej spoločnosti Airfinity, ktorá sídli v Londýne, sa Rusko dohodlo na dodaní zhruba 630 miliónov dávok Sputnika V do viac ako 100 krajín, no exportovalo zatiaľ len 11,5 milióna.

Rusko „je veľmi ambiciózne a je nepravdepodobné, že splní svoje ciele,“ vyjadril sa šéf Airfinity Rasmus Bech Hansen. Spolupráca s Čínou na výrobe vakcíny Sputnik V by mohla byť podľa neho pre obe krajiny veľmi výhodná.

Napriek spomalenému dodávaniu sa Rusku darí vo vakcínovej diplomacii. „Rusko bolo schopné vybudovať si silnejšie diplomatické väzby a v oblastiach, kde to predtým nedokázalo,“ vyjadrila sa analytička z poradenskej spoločnosti Economist Intelligence Unit Imogen Page-Jarrett.

„Majú túto príležitosť, zatiaľ čo USA, EÚ a India sa zameriavajú na domáci sektor a zvyšok sveta volá po dodávkach vakcín,“ dodala.

Pomalé tempo očkovania

Čo sa očkovania obyvateľstva proti koronavírusu týka, Rusko zaostáva. Do 27. apríla dostalo prinajmenšom jednu dávku z troch dostupných vakcín len 12,1 milióna obyvateľov, čo je menej ako 10 percent, a dve len 7,7 milióna, a teda 5 percent.

To posúva Rusko ďaleko za USA, kde zaočkovali aspoň jednou dávkou vakcíny 43 percent obyvateľov, i EÚ s takmer 27 percentami.

Tempo očkovania a neochota obyvateľov vyvolávajú pochybnosti o tom, či sa úradom podarí dosiahnuť ich cieľ do polovice júna zaočkovať viac ako 30 miliónov a do augusta takmer 69 miliónov zo 146 miliónov obyvateľov Ruska.

Podľa dátového analytika Alexandra Dragana, ktorý monitoruje vakcináciu v krajine, tam denne zaočkovali 200 až 205-tisíc ľudí. Na to, aby Rusko dosiahlo júnový cieľ, potrebuje tento počet takmer zdvojnásobiť.