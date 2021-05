V Bratislavskom kraji sa zrejme vymení dopravca, tender vyhrala Arriva

Arriva vyhrala tender na 10 ročnú prevádzku.

1. máj 2021 o 11:06 TASR

BRATISLAVA. V Bratislavskom kraji sa v novembri zrejme zmení regionálny autobusový dopravca. Túto službu pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) momentálne zabezpečuje spoločnosť Slovak Lines, zmluva mu však končí 14. novembra.

Kraj ešte minulý rok vyhlásil tender na nového dopravcu na ďalších 10 rokov za odhadovaných 389 miliónov eur bez DPH.

V súťaži pred pár dňami zverejnili výsledky vyhodnotenia ponúk. Najnižšiu cenu ponúkla nitrianska spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions.

"Súťaž na nového dopravcu v Bratislavskom kraji zatiaľ nie je ukončená podpísanou zmluvou, nakoľko plynie lehota na odvolanie sa," povedala pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tendri uspela Arriva

Ak žiaden z uchádzačov nedoručí v stanovenom termíne námietky proti vyhodnoteniu ponúk, môže kraj uzavrieť zmluvu s dopravcom ARRIVA Mobility Solutions.

Akú cenovú ponuku v súťaži firma predložila, hovorkyňa neuviedla, nie je ani v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Z informácie vyplýva, že okrem nitrianskej spoločnosti sa do súťaže zapojili ďalší dvaja uchádzači, a to Konzorcium Bratislava (tvoria ho spoločnosti Slovak Lines a TD Transport SK) a spoločnosť Autobusy Karlovy Vary. Konzorcium Bratislava skončilo na druhom a Autobusy Karlovy Vary na treťom mieste.

BSK od tendra očakáva zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v Bratislavskom kraji.

Nový dopravca by mal jazdiť so 62 linkami a za rok by mal najazdiť 14,5 milióna kilometrov. Nové linky by mali premávať do Senca, Malaciek, Modry, Šamorína, Slovenského Grobu a Chorvátskeho Grobu či Tomášova.

Súčasťou zmluvy s budúcim dopravcom bude aj opcia na linky do maďarskej obce Rajka a rakúskeho mesta Hainburg an der Donau, ktorú si BSK môže aj nemusí uplatniť.

Kraj by mal ušetriť

"Nový dopravca bude musieť splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť," povedal minulý rok predseda BSK Juraj Droba.

Informácie o trase linky majú byť zobrazované na digitálnych displejoch umiestnených zvonka aj zvnútra vozidla a stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel.

Pribudnúť má aj hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke, ale napríklad aj USB nabíjačky na mobilné telefóny.

"Priemerný vek vozového parku nebude môcť byť vyšší ako deväť rokov," podotkol Droba. Nová zmluva má podľa jeho slov priniesť aj ekonomickejšiu prevádzku.