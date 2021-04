Minuloročný pokles HDP Slovenska bol po revízii o niečo nižší

Revízia upravila dáta o výkone ekonomiky Slovenska.

30. apr 2021 o 12:44 SITA

BRATISLAVA. Minuloročný pokles HDP Slovenska bol o niečo nižší, dosiahol 4,8 percenta.

Vyplýva to z prvej tohtoročnej revízie údajov Štatistickým úradom v systéme národných účtov, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o hrubom domácom produkte a jeho zložkách.

Revidovali sa údaje za roky 2017 - 2019, upravili sa aj predbežné odhady HDP za rok 2020.



Revízia ročných a štvrťročných národných účtov za roky 2017 - 2019 vrátane predbežných údajov za rok 2020 upravila dáta o výkone ekonomiky Slovenska. Revidované údaje sú zverejnené na webstránke ŠÚ SR a v príslušných databázach od 30. apríla 2021 v dátových kockách v centrálnej databáze DATAcube.



Vplyv revízie upravil reálny HDP na ročnej báze v jednotlivých rokoch od - 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) po + 0,4 p. b. HDP. Revízne úpravy jednotlivých transakcií a ukazovateľov zohľadnili nové informácie a spresnené zdrojové dáta.

„Súviselo to najmä s aktualizáciou údajov zo štatistických a administratívnych zdrojov a rutinných revíznych zmien, so zapracovaním metodických zmien a úprav vyplývajúcich z jarného reportovania verejného deficitu a dlhu,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR Alena Illiťová.



Súčasne nastala úprava údajov za jednotlivé štvrťroky (r. 2017 – 2020), kde sa celková zmena reálneho HDP v dôsledku tejto revízie v jednotlivých štvrťrokoch pohybuje v rozmedzí od - 0,2 p. b. po + 1,2 p. b. HDP. „Revízne zmeny v 2. a 4. štvrťroku 2020 súviseli so zmenou zaznamenania kompenzácií zamestnancov sektora verejnej správy v čase epidemiologických opatrení proti COVID-19, čím sa zabezpečila harmonizácia vykazovania tejto oblasti v rámci Európskej únie,“ zdôraznila Alena Illiťová.



Členské štáty EÚ zverejňujú údaje národných účtov podľa metodiky ESA 2010 od roku 2014. Najbližšiu revíziu ročných a štvrťročných údajov národných účtov plánuje ŠÚ SR vykonať v zmysle platnej revíznej politiky na jeseň 2021.