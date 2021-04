Plán obnovy bola posledná kvapka, farmári prestali veriť Mičovskému

Po nevyrokovaní peňazí pre sektor agropotravinárstva hovoria farmári o obrovskom sklamaní a hanbe.

30. apr 2021 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí farmári po nenaplnených sľuboch o peniazoch pre agropotravinárstvo z plánu obnovy prestali veriť ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému.

„Pán minister, čo by Vás donútilo robiť to, za čo Vás štát platí a čo poľnohospodári potrebujú? Prázdne regály v obchodoch, alebo ulice plné traktorov? Vy nebojujete za rezort, bojujete sám za seba! Máte odvahu postaviť sa zoči-voči ťažko pracujúcim ľuďom v poľnohospodárstve a povedať im po roku prázdneho sľubovania, že naozaj pracujete pre nich? Za koho vlastne bojujete? Prosíme Vás, už nebojujte, neveríme Vám,“ uviedli v piatok v spoločnom stanovisku Spolok farmárov Slovenska a Vidiecka platforma.



Plán obnovy bola podľa oboch organizácií posledná kvapka trpezlivosti pre farmárov a vidiek.

„Dosť bolo rozprávok, dosť bolo planých sľubov. Rok pán minister sľuboval boj, celý rok sme mu mali ticho veriť a výsledok teraz vidíme všetci. Nenaplnené sľuby rezortného šéfa, absolútny nezáujem kompetentných. Koľko kamiónov potravín sem bude plynúť v budúcnosti? Kde je skutočný záujem o neustále spomínanú potravinovú sebestačnosť? Naozaj tu nikoho nezaujíma, čo budeme jesť?“ dodali obe organizácie.



Minister Ján Mičovský v stredu po rokovaní vlády, na ktorom sa schválila definitívna podoba plánu obnovy povedal, že nekončí a svoju úlohu dokončí. Plán obnovy a odolnosti nepodporil a bude bojovať ďalej. Pôdohospodárstvo má pred sebou ďalšie výzvy, ktoré minister plánuje naplniť.

„Nespokojnosť poľnohospodárov je aj mojou nespokojnosťou. Plán obnovy sme však nevzdali, bojovali sme do konca a urobili sme maximum, čo bolo v našich silách. S premiérom som sa stretol a dohodol som sa s ním, že za slovenské pôdohospodárstvo budem bojovať ďalej. Máme pred sebou ešte dosť zásadných úloh, ktoré musím dokončiť. Uvedomujem si svoje slová. Útek z boja by bolo však to najjednoduchšie. Väčšou výzvou však bude dokázať opak,“ uviedol v piatok vo svojom najnovšom stanovisku šéf agrorezortu Ján Mičovský.



Minister si za najbližšie úlohy stanovil prípravu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na nové programovacie obdobie a zabezpečenie podmienečnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.