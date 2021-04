Sulík verí, že tretí mochovský jadrový blok spustíme ešte tento rok

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce stále čaká na povolenie.

30. apr 2021 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. V tomto roku spustíme tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce. Počas rozpravy v Národnej rade SR o programovom vyhlásení vlády to vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík.

„Pevne verím, že spustíme tretí blok Mochoviec. Je to krok, ktorý Slovensku veľmi pomôže,“ povedal Sulík.



Podľa ministra dopomôcť k uvedeniu tretieho a hlavne štvrtého mochovského bloku do komerčnej prevádzky má aj odchod projektového manažéra zo Španielska, nominanta talianskej spoločnosti Enel.

„Nám sa podarilo po mesiacoch boja docieliť, že odíde projektový šéf, ktorý je zodpovedný za dostavbu Mochoviec. V medzinárodnom tendri nájdeme takého, ktorý to už dotiahne, hlavne štvrtý blok, tretí blok je krátko pred spustením,“ povedal Sulík.



Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce stále čaká na povolenie. Úrad jadrového dozoru ešte nevydal prvostupňové rozhodnutie vo veci povolenia na uvádzanie do prevádzky. Zavážanie jadrového paliva je podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka naplánované v septembri.



Štvrtý blok, ktorý je v súčasnosti dostavaný na zhruba 88 percent, by chceli Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú Mochovce, uviesť do prevádzky dva roky po treťom bloku. Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali.



Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby plánovali elektrárne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.



Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.