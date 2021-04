Mičovský z postu ministra neodíde, nechce utekať z boja

Minister chce dokončiť úlohy, ktoré má pred sebou.

29. apr 2021 o 21:29 TASR

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) nekončí vo svojej funkcii. Informoval o tom Daniel Hrežík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).

Informoval, že plán obnovy a odolnosti Mičovský nepodporil a bude bojovať ďalej. Pôdohospodárstvo má podľa Hrežíka pred sebou ďalšie výzvy, ktoré minister plánuje naplniť.

"Nespokojnosť poľnohospodárov je aj mojou nespokojnosťou. Plán obnovy sme však nevzdali, bojovali sme do konca a urobili sme maximum, čo bolo v našich silách. S premiérom som sa stretol a dohodol som sa s ním, že za slovenské pôdohospodárstvo budem bojovať ďalej. Máme pred sebou ešte dosť zásadných úloh, ktoré musíme dokončiť. Uvedomujem si svoje slová. Útek z boja by bolo však to najjednoduchšie. Väčšou výzvou však bude dokázať opak," uviedol Mičovský.

Poznamenal, že ministerstvo sa z plánu obnovy a odolnosti nepodarilo vybojovať žiadne finančné prostriedky. Rezort zďaleka neskrýva sklamanie z nepodporenia pôdohospodárstva. Finančné požiadavky agrorezortu boli orientované na inú oblasť, ako je konkurencieschopnosť poľnohospodárov a potravinárov.

Zámery agrorezortu smerovali do biodiverzity, krajinotvorby, adaptácie krajiny na zmenu klímy, prírode blízke hospodárenie a vodozádržné opatrenia v lesoch. Minister Mičovský na 5. rokovaní vlády preto ako jediný tento návrh nepodporil, a tým dal najavo, že mu na pôdohospodárstve skutočne záleží, a to aj za cenu nepodporenia zásadného materiálu tejto vlády.

"Máme pred sebou dve dôležité úlohy. Prípravu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na nové programovacie obdobie a zabezpečenie podmienečnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)," zdôraznil Mičovský.

Hrežík dodal, že agrorezortu sa zásadne podarilo zmeniť dlhodobo kritizovaný korupčný systém. Práve úplatky, netransparentné výbery, majú na MPRV SR a na Pôdohospodárskej platobnej agentúre nulovú toleranciu.