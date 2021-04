Platobná agentúra bráni svojho šéfa: Firmu neprepísal na družku, ale na dcéru

PPA reagovala na vyjadrenia strany Hlas.

29. apr 2021 o 13:44 TASR

BRATISLAVA. Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš mal prepísať firmu na družku, s ktorou býva. S takýmto tvrdením prišla v stredu mimoparlamentná strana Hlas.

Agentúra však zareagovala, že jej šéf neprepísal firmu na družku, ale na dcéru. K vyjadreniu mimoparlamentnej strany doplnila PPA aj ďalšie fakty a vysvetlenia.

PPA vysvetlila, že Jánoš niekoľko rokov ako aktivista a podnikateľ poukazoval na kriminálne činy vtedajšieho vedenia PPA. Chcel to zmeniť, tak vstúpil do služieb štátu a do mesiaca prepísal obchodné podiely v spoločnosti, v ktorej pôsobil. Avšak nie na družku, ale na dcéru.

"Svojvôľa, ktorú tu pre vyvolených predstavovala 12-ročná vláda Smeru a dnes aj pretransformovaného do Hlasu, sa prejavuje aj v tom, že si nedajú ani námahu zistiť, že družka je vlastne dcéra," podotkla agentúra.

Sankcie považuje PPA za protiprávne

Poslanec Národnej rady zo strany Hlas Róbert Puci tiež poukázal na pokutu od PPA pre Jánošovu firmu za neoprávnené čerpanie dotácií. Vyjadrenia agrorezortu ako odvolacieho orgánu považuje Puci za zneužitie právomocí verejného činiteľa.

PPA sa však ohradila, že sankcie zo strany PPA pre Dafort Agro, kde predtým pôsobil Jánoš, považuje šéf PPA za protiprávne, ale do dnešného dňa je táto sankcia zo strany PPA platná.

"Ako generálny riaditeľ neurobil nič preto, aby túto vec akokoľvek ovplyvnil a ani to nie je možné," zdôraznila agentúra. PPA totiž prijala opatrenie k riziku konfliktu záujmov, ktoré má zadefinované v rámci rizika korupcie.

"Po vymenovaní za generálneho riaditeľa PPA je od 21. decembra 2020 z dôvodu konfliktu záujmu Jaroslava Jánoša vypracované splnomocnenie, na podpisovanie a zastupovanie voči subjektom uvedených v splnomocnení je oprávnená ho zastupovať poverená riaditeľka odboru vnútornej kontroly Beatrix Galandová," napísala PPA.

PPA: Jánoš sa žiadneho podvodu nedopustil

Agentúra tiež podotkla, že za minulej vlády podala PPA trestné oznámenie za subvenčný podvod na spoločnosť Dafort Agro. Toto trestné stíhanie bolo zastavené.

PPA sa ešte voči tomuto rozhodnutiu odvolala a 22. júla 2020 vydala Generálna prokuratúra SR uznesenie o zamietnutí sťažnosti PPA voči zamietnutiu začatia trestného stíhania, teda ešte predtým, ako Jánoš začal pôsobiť v štátnej správe.

"Jaroslav Jánoš sa žiadneho subvenčného podvodu nikdy nedopustil, je bezúhonný a nikdy nebol odsúdený za žiadny trestný čin," uzavrela PPA.