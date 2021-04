Vláda s pripomienkami schválila plán obnovy, môže ho poslať do Bruselu

Do roku 2026 sa má preinvestovať viac ako šesť miliárd eur.

28. apr 2021 o 11:24 (aktualizované 28. apr 2021 o 12:06) SITA

BRATISLAVA. Slovensko môže oficiálne predložiť Európskej komisii svoj plán obnovy. Vláda ho totiž na svojom stredajšom rokovaní s pripomienkami schválila.

Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl.

Do roku 2026 sa má prostredníctvom plánu na Slovensku preinvestovať vyše šesť miliárd eur. Prioritami sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.

Prostredníctvom plánu obnovy sa Slovensko zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky kľúčových reforiem a na nich naviazaných investícií, ktoré zvýšia kvalitu života v rôznych oblastiach.

Plán je zameraný na päť kľúčových oblastí

Zahŕňajú opatrenia, ktoré dlhodobo odporúča Európska komisia. Napríklad reformu dôchodkového systému, inklúziu v predškolskom vzdelávaní, obsahovú reformu v školstve, zmenu siete nemocníc, reformu riadenia vedy a výskumu alebo reformy v životnom prostredí.

Plán obnovy je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík s celkovou sumou 6,575 mld. eur. Začiatkom marca dali materiál do pripomienkového konania. Vtedy v ňom bola uvedená celková suma 6,153 mld. eur.

Avšak podľa vyjadrení riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií Štefana Kišša ide len o technickú zmenu, pretože v pripomienkovom konaní mali sumy v stálych cenách a aktuálne materiál obsahuje prepočet na bežné ceny.

Nejde teda podľa neho o zmeny v alokáciách. Mierne navýšenie alokácie nastalo podľa Kišša iba v šiestom komponente plánu obnovy, ktorý sa týka inkluzívneho vzdelávania.

Na zelenú ekonomiku by teda malo ísť 2,301 mld. eur, do zdravotníctva 1,533 mld. eur, na efektívny štát a digitalizáciu 1,11 mld. eur, do vzdelávania 892 mil. eur a na vedu, výskum a inovácie by malo smerovať 739 mil. eur.

V materiáli by nemala byť žiadna mína

Ako uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na ministerstve financií Lívia Vašáková, k dokumentu prišlo v rámci pripomienkového konania 2 529 pripomienok, akceptovali 684 a čiastočne akceptovaných bolo 370. Veľké zmeny v porovnaní s materiálom v pripomienkovom konaní podľa nej nenastali.

Priebežné vyjadrenie Európskej komisie k slovenskému plánu obnovy je podľa Kišša pozitívne a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by v materiáli mala byť nejaká „mína“, vďaka ktorej by nám komisia neschválila program.

Konečná zmluva sa bude podpisovať s Európskou komisiou, no stále v nej bude priestor na zmeny. Opravný plán je možné podľa rezortu financií poslať do Bruselu k 30. aprílu 2022. Dokument je jedna vec, omnoho väčšia výzva bude podľa ministerstva implementácia.

Okrem peňazí z plánu obnovy bude mať Slovensko možnosť ešte kalkulovať s ďalšími prostriedkami. Stále nám ostáva dočerpať eurofondy za 8 mld. eur zo súčasného obdobia, 13 mld. eur budú nové eurofondy a 5 mld. eur sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky.