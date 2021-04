Európsky parlament je pripravený ratifikovať pobrexitovú obchodnú dohodu

Spoločnú reč nemohli nájsť pri tzv. severoírskom protokole.

27. apr 2021 o 14:25 SITA

BRUSEL. Zákonodarcovia Európskej únie sú pripravení formálne ratifikovať pobrexitovú dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Dokument dokončený na Štedrý deň už ratifikoval britský parlament a podmienečne vstúpil do platnosti až do schválenia Európskym parlamentom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky by mali oznámiť v stredu

Pre nezhody týkajúce sa spôsobu uplatňovania obchodných pravidiel v Severnom Írsku sa niektorí zákonodarcovia EÚ predtým vyhrážali pozdržaním hlasovania o ratifikácii, no veľká väčšina zákonodarcov je za dohodu.

Výsledky hlasovania Európskeho parlamentu by mali oznámiť v stredu, takmer päť rokov po rozhodnutí britských voličov vystúpiť z bloku.

„Táto dohoda nie je dobrá, pretože brexit nie je dobrý. Situácia je tiež komplikovaná, pretože si nemôžeme byť istí, aká dôveryhodná je britská vláda. Napriek tomu môže byť táto dohoda východiskom pri rekonštrukcii toho, čo sme stratili v dôsledku brexitu,“ vyhlásila nemecká poslankyňa EP Terry Reintkeová.

Problémom severoírsky protokol

Najvyšším predstaviteľom Európskej únie a ich britským náprotivkom sa doteraz nepodarilo nájsť spoločnú reč pri implementácii takzvaného severoírskeho protokolu o obchodných pravidlách týkajúcich sa Severného Írska.

Londýn sa rozhodol jednostranne predĺžiť ochrannú lehotu pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom aj na obdobie od 1. apríla, čo podľa EÚ predstavuje porušenie spomenutého protokolu.

Účelom tohto dokumentu bolo zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom. Ochranná lehota na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov vstupujúcich do Severného Írska mala vypršať na konci uplynulého mesiaca, no britská vláda sa ju rozhodla predĺžiť do októbra.

Spomenuté kontroly narušili krehkú politickú rovnováhu v Severnom Írsku, časti Spojeného kráľovstva, kde sa niektorí obyvatelia považujú za Britov a iní za Írov, pričom tvrdé hranice by mohli narušiť írsky mierový proces.