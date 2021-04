Zamestnávatelia žiadajú prepracovať Sulíkovu vodíkovú stratégiu

Ku kritike sa pridalo aj Remišovej ministerstvo.

27. apr 2021 o 13:43 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva narazilo pri Národnej vodíkovej stratégii na kritiku zamestnávateľov, veľkých firiem, ale aj viacerých rezortov.

K materiálu poslali dotknuté subjekty celkovo 300 pripomienok, z toho polovica bola zásadných. Vyčítajú mu, že je príliš všeobecný, že nenadväzuje na už prijaté strategické dokumenty a žiadajú jeho stiahnutie a prepracovanie.

Ku kritike sa pridalo Remišovej ministerstvo

Ku kritike sa pridalo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

„Žiadame materiál zásadne prepracovať s dôrazom na rozsiahle, konkrétne, rigorózne a solídne definovanie vládnej politiky rozvoja vodíka na Slovensku v nadväznosti na Európsku vodíkovú stratégiu z júla 2020," konštatuje v zásadnej pripomienke k dokumentu rezort.

Materiál je podľa neho v definovaní vládnej politiky nekonkrétny. Upozorňuje, že kľúčová časť, ktorá sa venuje vládnym opatreniam, tvorí len dve strany, a aj z toho je polovica venovaná stručnému popisu európskych finančných nástrojov, ktoré vyzerajú byť prebraté z Vodíkovej stratégie Európskej únie.

„Oceňujeme aspoň konkrétny záväzok založenia Centra pre výskum vodíkových technológií, inak však materiál pôsobí ako kompilát známych akademických vedomostí a existujúcich európskych dokumentov s veľmi malým a nekonkrétnym originálnym inputom zo strany predkladateľa," pokračuje v kritike ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Pripomína, že Vodíková stratégia Európskej únie bola schválená ešte v júli 2020 a rezort hospodárstva robil vodíku značnú publicitu. Kvalita materiálu však tomu podľa neho nezodpovedá.

Kritizujú aj zástupcovia zamestnávateľov

Prepracovanie stratégie žiada aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Domnieva sa, že v ňom absentuje definovanie hlavného ako aj čiastkových cieľov.

Republikovej únie zamestnávateľov zase v dokumente chýba aj analýza východiskového stavu a fakt, že neuvádza ani želaný cieľový stav, ktorý by Slovensko v tomto smere chcelo dosiahnuť.

„Aj keď samotný dokument uvádza, že neobsahuje akčný plán, považujeme túto skutočnosť za významnú pre celkové posúdenie stratégie. Z tohto dôvodu považujeme dokument za nekompletný," konštatujú zamestnávatelia.

Ministerstvo financií v súvislosti s Akčným plánom realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“ žiada predĺženie termínu na jeho vypracovanie do 31. decembra tohto roku. Podľa rezortu si totiž príprava komplexného materiálu v spolupráci štyroch ministerstiev, ktorý má obsahovať opis a termíny jednotlivých legislatívnych zmien, investičných projektov a ďalších opatrení spolu s ich vplyvom na rozpočet verejnej správy a hodnotením efektívnosti vyžaduje dlhšie časové obdobie.

O čom je Národná vodíková stratégia

Rezort hospodárstva zverejnil Národnú vodíkovú stratégiu začiatkom apríla. Materiál podľa neho definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií na Slovensku.

Jeho prostredníctvom má vláda vytvoriť rámec pre využitie vodíka v celom reťazci. Bude zahŕňať jeho výrobu, prepravu, distribúciu a skladovanie, ako aj jeho využitie a výrobu produktov, technológií a komponentov pre vodíkové hospodárstvo.

Po prerokovaní stratégie budú opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe akčného plánu. Vláda by o ňom mala rokovať do konca júna tohto roku.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo hospodárstva.