Ak sa komponenty z plánu obnovy nebudú napĺňať, štát siahne po projektoch zo zásobníku

Na budúci rok sa bude plán vyhodnocovať.

26. apr 2021 o 16:49 TASR

BRATISLAVA. Ak by hrozilo, že niektoré z komponentov z plánu obnovy z objektívnych príčin nebude možné zrealizovať rýchlo, štát siahne po ďalších nápadoch, projektoch či riešeniach, ktoré zatiaľ ostávajú v zásobníku.

Dohodli sa tak členovia Hospodárskej a sociálnej rady na pondelňajšom rokovaní. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Krajniak dodal, že na budúci rok sa bude plán vyhodnocovať. Zistí sa tak, ktoré komponenty sú v akom rozsahu napĺňané či pripravené na realizáciu.

"Dnes sme predložili na rokovanie mimoriadnej tripartity plán obnovy tak, aby sme ho mohli prediskutovať," uviedol Krajniak s tým, že každý zo sociálnych partnerov predniesol svoje pripomienky k tomuto materiálu.

Finančne náročné požiadavky

Krajniaka podľa jeho slov potešilo, že všetci sociálni partneri ocenili nasadenie ľudí, ktorí plán obnovy pripravovali.

Minister tiež víta, že všetky pripomienky a výhrady sociálnych partnerov neboli vyslovene výčitkami, že v pláne obnovy je niečo zlé. "Tam nebol rozpor v tom, že tie veci, ktoré v pláne obnovy sú, Slovensku môžu pomôcť a je potrebné ich urobiť," vysvetlil Krajniak.

Ako spresnil, výhrady sociálnych partnerov spočívali v tom, že do diskusie priniesli ešte ďalšie veci, ktoré považovali za svoje priority.

"Vyjadrovali názor, že aj toto by tam malo byť. Žiaľ, realita je taká, že finančné požiadavky jednotlivých aktérov, ktorí sa zapájali do diskusie o pláne obnovy, boli minimálne dvakrát tak finančne náročné, než sme mohli nakoniec do toho plánu obnovy dať," okomentoval minister a dodal, že je pochopiteľné, že mnohé dobré veci sa z kapacitných dôvodov do šiestich miliárd eur nezmestili.

Do úvahy podľa neho prichádza, že by mnohé návrhy mohli byť financované z nových eurofondov.

Čo považuje Krajniak za dôležité

Minister pripomenul, že je rád, že 250 miliónov eur z plánu obnovy pôjde na výstavbu nových zariadení sociálnych služieb.

Takisto dôležitou časťou plánu obnovy je podľa neho výstavba materských škôl. Oceňuje aj vôľu rekonštruovať učebne na slovenských školách, postaviť päť moderných nemocníc (tie sú ešte predmetom diskusií) a obnoviť historické budovy či rodinné domy.

Krajniak potvrdil, že vláda by mala plán obnovy schvaľovať v stredu. Takisto uviedol, že pripomienky sociálnych partnerov k plánu obnovy sa majú zaznamenať aj písomne v uznesení Hospodárskej a sociálnej rady.