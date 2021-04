Na výskum a inovácie by malo ísť z plánu obnovy viac peňazí

Odhadované náklady sú oproti pôvodnému návrhu vyššie o 33,2 milióna eur.

26. apr 2021 o 16:42 SITA

BRATISLAVA. Na výskum, vývoj a inovácie by malo ísť z Fondu na podporu obnovy a odolnosti viac peňazí.

Vyplýva to z návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorom bude v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR (HSR).

O 33 miliónov viac

Odhadované náklady sú oproti pôvodnému návrhu predloženému do medzirezortného pripomienkového konania v marci vyššie o 33,2 milióna eur. Na oblasť výskumu, vývoja a inovácie by tak malo ísť 633,2 milióna eur.

Investície sú rozdelené na podporu medzinárodnej spolupráce, na zapájanie sa do projektov Horizont Európa a EIT a tiež na podporu spolupráce firiem, akademického sektoru a organizácií výskumu a vývoja.

Článok pokračuje pod video reklamou

Inovácie a digitalizácia

Z peňazí by mala byť financovaná aj excelentná veda a aj výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky.

Podporiť by sa mali aj finančné nástroje na podporu inovácií. Investovať sa má aj do IT podpory jednotného grantového systému výskumu a vývoja.

Cieľom návrhu je cez zásadné reformy a posilnenie financovania zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačného potenciálu Slovenska, a tak zlepšiť jeho konkurencieschopnosť.

Nadrezortná koordinácia politiky výskumu a inovácií by mala byť posilnená a profesionalizovaná.

Vyriešiť by sa tak mala súčasná roztrieštenosť a nekoncepčnosť jej riadenia s nedostatočnými väzbami na ekonomickú a spoločenskú prax. Rovnako by sa týmto krokom zvýšil účinok a efektivita všetkých investícií do výskumu a inovácií.

Medzi ciele patrí aj vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá zaistí Slovensku dlhodobú ekonomickú a sociálnu udržateľnosť.

Ako ukazovateľ úspešnosti tohto posunu bude zvýšenie miery investícii na výskum a vývoj a posun v rebríčku Európskeho porovnávacieho prehľadu inovácií (European Innovation Scoreboard) na úroveň priemeru Európskej únie do roku 2030. Výrazne zapojiť by sa do toho mal aj súkromný sektor.