Musíme sa posunúť ďalej. Guvernér Kalifornie zavrhol ropu a plyn

Guvernér chce skončiť s ropou a plynom už do roku 2045.

26. apr 2021 o 12:30 TASR

SACRAMENTO. Kalifornia plánuje ukončiť ťažbu ropy a plynu do 24 rokov. Navyše, už do troch rokov by mal štát skončiť s vydávaním nových povolení na ťažbu prostredníctvom frakovania.

Ako uviedla agentúra Reuters, guvernér Kalifornie Gavin Newsom koncom minulého týždňa úradom nariadil, aby začali s prípravou krokov na ukončenie produkcie ropy a plynu do roku 2045.

Už v roku 2024 by Kalifornia mala ukončiť vydávanie ďalších povolení na produkciu prostredníctvom metódy hydraulického štiepenia. Tento spôsob ťažby sa na celkovej produkcii ropy v Kalifornii podieľa zhruba 2 percentá.

Guvernér je už dlhší čas pod tlakom environmentálnych aktivistov a niektorých politikov, podľa ktorých je ťažba ropy a plynu v rozpore s cieľom Kalifornie bojovať s klimatickými zmenami.

Súčasťou týchto plánov je ukončenie využívania fosílnych palív. Teraz Newsom oznámil, akým smerom sa Kalifornia bude v nasledujúcich rokoch uberať.

"Nevidím vo frakovaní budúcnosť a som presvedčený, že Kalifornia sa musí posunúť ďalej, mimo oblasti ropy," uviedol Newsom v oficiálnom vyhlásení.

S tým nesúhlasia zástupcovia ropného a plynárenského priemyslu ani niektorí konzervatívnejší politici, ktorí oznámenie guvernéra skritizovali. Poukázali najmä na stratu veľkého počtu pracovných miest.

Produkcia ropy v Kalifornii klesá už od 80. rokov minulého storočia, najmä pre prísnejšie normy v oblasti životného prostredia než v iných štátoch. Napriek tomu je tento štát stále jedným z najväčších producentov aj spotrebiteľov ropy. V rámci produkcie je siedmym najväčším v USA a čo sa týka spotreby, druhým najväčším.