Železnice obnovia od konca apríla ďalšie medzinárodné spoje

Obnova ďalších spojov bude závisieť od vývoja pandémie.

26. apr 2021 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa dohodla s partnerskými dopravcami na postupnom obnovení prevádzky vybraných medzištátnych spojov od 30. apríla 2021. Takýto krok umožňuje zlepšujúca sa pandemická situácia na Slovensku, ako aj v okolitých štátoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč, železničná spoločnosť očakáva postupné zvyšovanie dopytu po medzištátnej doprave.



Na základe dohody prichádza od 30. apríla k znovuobnoveniu prevádzky viacerých medzištátnych vlakov, ako napríklad spojov Ex 120 Valašský expres (Púchov – Praha hl. n.), Ex 121 Valašský expres (Praha hl. n. – Púchov), Ex 124 Valašský expres (Púchov – Praha hl. n.), Ex 125 Valašský expres (Praha hl. n. – Púchov), Ex 128 Valašský expres (Púchov – Praha hl. n.), Ex 129 Valašský expres (Praha hl. n. – Púchov), Ex 141 Ostravan (Praha hl. n. – Žilina) či Ex 142 Ostravan (Žilina – Praha hl. n.).



Od 1. mája 2021 bude obnovené vedenie vlaku EN 476 Metropol (Budapest Keleti – Štúrovo – Bratislava hl.st. – Břeclav). Vlak bude zatiaľ radený len z vozňov relácie Budapest Keleti – Břeclav bez priamych vozňov do Berlína/Varšavy/Prahy. Od 2. mája 2021 bude obnovené vedenie vlaku EN 477 Metropol (Břeclav – Bratislava hl.st. – Štúrovo – Budapest Keleti). Tento vlak bude zatiaľ radený len z vozňov relácie Břeclav – Budapest Keleti bez priamych vozňov z Berlína/Varšavy/Prahy.



ZSSK s partnerskými dopravcami intenzívne rokuje o zavedení ďalších medzištátnych vlakových spojov. Ich zavedenie bude závisieť podľa Tomáša Kováča od vývoja pandemickej situácie.