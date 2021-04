Slovensko má na zaslanie finálnej podoby plánu obnovy už len niekoľko dní

Vláda by sa ním mala zaoberať v stredu.

26. apr 2021 o 10:24 SITA

BRATISLAVA. Ostáva niekoľko dní na to, aby Slovensko poslalo finálny plán obnovy Európskej komisii. V pondelok poobede o ňom bude rokovať Hospodárska a sociálna rada SR a následne v stredu by sa ním mala zaoberať vláda.

Plán obnovy je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, pričom počas kreovania dokumentu sa mierne upravovali len sumy alokácií v týchto komponentoch. Aktuálne ide o reformy a investície v celkovej hodnote 6,575 mld. eur.

Začiatkom marca dali materiál do pripomienkového konania. Vtedy v ňom bola uvedená celková suma 6,153 mld. eur a pôvodný materiál z decembra počítal so sumou 5,845 mld. eur.

K dokumentu prišlo v rámci pripomienkového konania zhruba 2 400 pripomienok, z toho viac ako 1 300 bolo zásadných. Na zelenú ekonomiku by podľa nového návrhu malo ísť 2,301 mld. eur, do zdravotníctva 1,533 mld. eur, na efektívny štát a digitalizáciu 1,11 mld. eur, do vzdelávania 892 mil. eur a na vedu, výskum a inovácie by malo smerovať 739 mil. eur.

Čas na zaslanie dokumentu je do konca apríla. Konečná zmluva sa bude podpisovať s Európskou komisiou, no stále v nej bude priestor na zmeny. Opravný plán je možné podľa rezortu financií poslať do Bruselu k 30. aprílu 2022.