Od pondelka sa otvárajú terasy, počet ľudí za stolom nie je daný

Potrebný bude sedemdňový test.

23. apr 2021 o 15:42 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva stanovil vo vyhláške bližšie podmienky otvárania terás od pondelka 26. apríla.

Ohraničené majú byť maximálne z dvoch bočných strán, medzi stolmi musí byť najmenej dvojmetrový odstup.

Úrad zároveň vo vyhláške neurčil počet ani zloženie osôb za stolom, stretnúť sa tak môžu aj ľudia z rozdielnych domácností. Ako vysvetlila hovorkyňa úradu Daša Račková, ÚVZ vychádzal aj zo skúseností z praxe.

Prevádzkovateľom sa minulý rok ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne sedia osoby zo spoločnej domácnosti a vznikali tak konfliktné situácie.

Súvisiaci článok Košické podniky už chystajú terasy. Masy ako v Londýne či Zakopanom ešte nečakajú Čítajte

Pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí bude potrebný negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách.



Konzumovať jedlá alebo nápoje bude možné len posediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup ľudí.

Samoobslužný výdaj nebude povolený. Príbor nesmie byť na stoloch, obsluha ho musí priniesť k jedlu zabalený do papierovej servítky. Po každom zákazníkovi bude tiež nutné vydezinfikovať jedálny lístok, stoly a dotykové plochy. Pri vstupe na terasu musia byť dýchacie cesty prekryté.

„Rúško či respirátor si dávame z tváre dolu na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, počas konverzácie má byť nasadené na tvári - počas rozprávania vznikajú kvapôčky a aerosól,“ uviedla Račková.



Vyhláška upravuje aj podmienky fungovania fitness centier. Maximálna kapacita bude stanovená na šesť zákazníkov. Fitness centrá majú zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch.

Pri športe nebude povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Prevádzka šatní a spŕch je možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel.



Hlavný hygienik Ján Mikas upozornil, že uvoľňovanie opatrení so sebou prináša zvýšenú mobilitu ľudí.

„Aj my, epidemiológovia, sa tešíme zo zlepšujúcej sa situácie, no pri uvoľňovaní opatrení máme vždy mierne obavy a v niektorých oblastiach by sme ešte so zmierňovaním chvíľu počkali. Chápeme však, že podniky už potrebujú fungovať,“ uviedol. Odborníci preto prosia ľudí, aby nastavené opatrenia pre prevádzky dôsledne dodržiavali a aby na dodržiavanie v ich priestoroch dohliadali aj prevádzkovatelia.