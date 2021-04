Eset varuje pred podvodníkmi na internete

Podvodníci sa vydávajú za technickú podporu Microsoftu.

23. apr 2021 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Eset zaznamenala v posledných týždňoch zvýšený počet podvodných telefonátov, ktoré sa vydávajú za technickú podporu Microsoftu. Ich nárast bol badateľný najmä v tomto týždni.

Experti spoločnosti tento týždeň tiež zachytili phishingovú kampaň zameranú na klientov Slovenskej sporiteľne. V krátkom čase ide o druhý prípad útoku zameraný na klientov slovenských bánk. Ešte v marci upozorňovala na podobný prípad Tatra banka. Spoločnosť Eset preto vyzýva používateľov na zvýšenú opatrnosť.

Podvodné telefonáty nie sú novinka

Podvodné telefonáty, ktoré sa vydávajú za technickú podporu Microsoftu, nie sú ničím novým. Doposiaľ však boli rozšírenejšie najmä v krajinách, ktoré hovoria svetovými jazykmi ako angličtina či španielčina. V súvislosti s pandémiou a čoraz častejšou prácou z domu sa však rozšírili aj u nás.

„Pod zámienkou, že s vaším zariadením nie je niečo poriadku, sa z vás podvodníci snažia vylákať citlivé údaje, ako prístupové heslá či údaje o kreditnej karte. V horších prípadoch sa môžu pokúsiť zriadiť si aj vzdialený prístup,“ vysvetľuje špecialista spoločnosti Eset na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kubovič.



Najlepšou prevenciou proti tejto hrozbe je ostražitosť. Microsoft a ani žiadny iný poskytovateľ softvéru či služieb totiž týmto spôsobom nekomunikuje a pokiaľ zákazník nevolá sám na linku podpory, nič podobné žiadať nebude.

„Ak ste si svoju chybu uvedomili neskôr a útočníkom ste odovzdali svoje prístupové údaje, určite odporúčame zmeniť si heslo a zvýšiť jeho bezpečnosť aj ďalším faktorom. V prípade, že ide o finančné údaje, určite na to upozornite vašu banku či poskytovateľa služby a všímajte si, či sa na vašom konte neobjavia podozrivé aktivity. Zariadenie si tiež preskenujte bezpečnostným softvérom, ktorý dokáže odhaliť prípadný škodlivý kód,“ dopĺňa Kubovič.

Snažia sa vylákať prihlasovacie údaje

Experti firmy Eset zachytili tento týždeň aj phishingovú kampaň zameranú na klientov Slovenskej sporiteľne. Klienti môžu dostať podvodný e-mail, ktorý ich upozorňuje na zablokovanie platobnej karty.

Aj v tomto prípade platí, že by používatelia mali zostať ostražití. Banky nežiadajú o prihlasovacie ani osobné údaje prostredníctvom e-mailu. Zhruba pred mesiacom upozorňovala svojich klientov na phishingové útoky aj Tatra banka. Útočníci sa aj v tomto prípade snažili vylákať prístupové údaje cez falošný prihlasovací formulár.



„Od začiatku pandémie vidíme zvýšenú aktivitu útočníkov, čo súvisí s presunom množstva ľudí na prácu z domu, ale aj so zatvorením kamenných predajní či pobočiek. Spočiatku sa sústredili na najväčšie trhy, ale s postupom času sa tieto hrozby dostávajú aj k nám. Ľudia by teda mali byť opatrní a overovať si všetky informácie, ktoré dostanú nevyžiadane,“ uzatvára Kubovič.