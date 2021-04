Vlakom k moru, RegioJet prepojí Bratislavu s Rijekou, Splitom či Záhrebom

Nadväzné autobusy následne napoja celé jadranské pobrežie.

22. apr 2021 o 13:42 TASR

BRATISLAVA. Dopravca RegioJet v lete spojí vlakmi Bratislavu s chorvátskymi mestami Rijeka, Split, ale aj Záhreb. Nadväzné autobusy následne napoja celé jadranské pobrežie. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj s tým, že záujem o tieto spojenia je tento rok na Slovensku rovnako veľký ako vlani.

Autobusové spoje zo staníc Rijeka, Split a Gračac podľa hovorcu obslúžia všetky významné dovolenkové destinácie na chorvátskom pobreží Jadranu. Novinkou budú nadväzné autobusové spoje do letovísk Kotor v Čiernej Hore a Neum v Bosne a Hercegovine.

Vlakové spoje budú mať podobný cestovný poriadok ako v minulom roku, s odchodom večer z Bratislavy. Do Rijeky prídu na druhý deň v skorých dopoludňajších hodinách, do Splitu potom bude príchod skoro popoludní. V opačnom smere budú odchádzať popoludní zo Splitu a večer z Rijeky s príjazdom ráno na druhý deň do Bratislavy, Brna a Prahy.

V júni a v septembri budú vlakové spoje jazdiť trikrát do týždňa s odchodmi z Bratislavy v piatok, v nedeľu a utorok a z Chorvátska v sobotu, pondelok a stredu. V júli a auguste budú spoje jazdiť v každom smere denne. "Vďaka novej trase ponúkne RegioJet cez leto tiež úplne nové priame spojenie vlakom do Záhrebu," dodal Ondrůj.