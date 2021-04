Železničná spoločnosť ponúkne vlak do Splitu, cestujúci si bude môcť vziať aj auto

Pravidelné spojenie bude fungovať od 18. júna.

22. apr 2021 o 11:13 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Počas tohtoročnej letnej sezóny budú môcť cestujúci využiť priame vlakové spojenie z Bratislavy do Splitu v Chorvátsku. Vziať si so sebou môžu aj svoje auto či motorku.

Novinku pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Súvisiaci článok RegioJet plánuje v lete opäť vypraviť vlaky do Chorvátska Čítajte

Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov bude fungovať od júna. Z Bratislavy do chorvátskeho letoviska bude vlak odchádzať od 18. júna do 10. septembra vždy v utorky a piatky o 15:51 h, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 19. júna do 11. septembra v stredy a soboty o 16:48 h.

Vlak s kapacitou desať miest na prepravu osobných automobilov bude podľa Kováča radený z najmodernejších klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov.

Železničná stanica aj terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.

"Hoci svet aktuálne ešte stále bojuje s pandémiou koronavírusu, ktorý trápi aj našu železničnú spoločnosť, neradi by sme iba neproduktívne čakali na lepšie časy. Plánovať treba aj v čase neistoty. Verím, že situácia sa aj vďaka vakcinácii a čoraz lepším poznatkom o koronavíruse zlepší a tohtoročná letná sezóna už bude zahraničným dovolenkám priať," skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

"Slováci milujú Chorvátsko, radi by sme im vyšli v ústrety a dostali ich do obľúbených destinácií pohodlne a tak, aby mohli priamo na mieste využívať aj vlastnú dopravu," dodal Hlubocký.