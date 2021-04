Dostavba úseku D1 s tunelom Višňové sa začne už v piatok

Súťaž vyhrala spoločnosť Skanska.

21. apr 2021 o 10:58 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dostavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové v hodnote vyše 254,8 milióna eur sa začne už tento piatok 23. apríla. Informoval o tom prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal.

Súvisiaci článok Tunel Višňové - Dubná skala má opraviť a dokončiť spoločnosť Skanska Čítajte

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už obdržala oficiálne oznámenie z Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý ukončil kontrolu pred podpisom zmluvy. V praxi to podľa ministra Doležala znamená, že už v piatok sa podpisuje aj za jeho prítomnosti zmluva s novým zhotoviteľom, odovzdá sa stavenisko a začína sa stavať.

Voči vyhodnoteniu ponúk v rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové neboli doručené žiadne námietky. Víťaznou sa stala ponuka od spoločností Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko a Skanska S.A. Poľsko za viac ako 254,8 milióna eur.

Víťazný uchádzač deklaroval v ponuke, že 13,5 kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vrátane 7,5 kilometrov dlhého tunela Višňové, vie sprejazdniť v plnom profile do 1 002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.