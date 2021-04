Vlastník IKEA investuje do ekoprojektov štyri miliardy eur

Peniaze by mali smerovať najmä do solárnej a veternej energie.

20. apr 2021 o 19:22 TASR

ŠTOKHOLM. Spoločnosť Ingka Group, ktorá je vlastníkom väčšiny obchodov IKEA, vyčlenila 4 miliardy eur do roku 2030 na investície do zelenej energie.

Peniaze by mali smerovať najmä do solárnej a veternej energie, ale aj do nabíjacích staníc pre elektromobily či do skladovania energie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ingka investuje do zelených energií už nejaký čas. Za posledné desaťročie smerovali jej investície najmä do energie zo slnka a z vetra. Do týchto energetických zdrojov investovala za dané obdobie celkovo 2,5 miliardy eur.

Aj najnovšia investícia sa bude najviac zameriavať na solárnu a veternú energiu, okrem toho však spoločnosť plánuje zvážiť investície aj do iných oblastí, ako napríklad skladovanie energie, využitie vodíka ako energetického zdroja či do oblasti nabíjacej infraštruktúry.

Čo sa týka geografických oblastí, šéf spoločnosti Ingka Jesper Brodin pre agentúru Reuters povedal, že spoločnosť chce investovať najmä do solárnych a veterných parkov v Číne, Indii a Austrálii. Zároveň dodal, že na parkoviskách pri obchodoch IKEA chce zvýšiť počet nabíjacích staníc pre elektromobily.