Sulík nemá obavy z dokončenia Nord Streamu 2

Dokončenie plynovodu by nemalo mať výrazný vplyv na slovenské plynárenské podniky.

20. apr 2021 o 15:57 TASR

BRATISLAVA. Dokončenie kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 by nemalo mať výrazný vplyv na slovenské plynárenské podniky. Plynovod, ktorý bude po dne baltského mora dopravovať plyn z Ruska do Nemecka a obíde tak poľské či slovenské plynovody, nemá nahradiť súčasné prepravné kapacity.

Článok pokračuje pod video reklamou

V utorok to na tlačovej konferencii venovanej hospodárskym výsledkom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Súvisiaci článok Ruský plyn prúdi do Európy aj inými trasami. Merkelová obhajuje Nord Stream II Čítajte

"Nord Stream sa primárne nestavia preto, aby nahradil existujúce kapacity, ale aby vytvoril nové," tvrdil Sulík. Po zatvorení jadrových elektrární a plánovanom ukončení prevádzky uholných elektrární bude Nemecko čeliť nedostatku energie a jedným zo spôsobov, ako ju nahradiť, je zvýšený dovoz plynu z Ruska.

"Očakávam, že Nord Stream 2 bude v prvom rade dodávať plyn do Nemecka," povedal Sulík.

Z prepravy ruského plynu ďalej na západ a juh Európy v súčasnosti profituje pološtátny prepravca Eustream a pokiaľ by Rusko začalo preferovať predaj plynu do Európy cez Nord Stream 2, prišla by firma o veľkú časť ziskov.

Eustream v ostatnom účtovnom období, ktoré sa začalo 1. augusta 2019 a skončilo sa 31. júla 2020, prepravil 60,64 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu a medziročne znížil zisk pred zdanením o deväť percent na 486,6 milióna eur. Celkové výnosy spoločnosti klesli o necelých šesť percent na 748 miliónov eur.

Proti dostavbe nového plynovodu sa okrem krajín, ktoré by mohli prísť o zisky z prepravy plynu postavili aj USA. Tie dokonca firmám, ktoré spolupracujú na výstavbe plynovodu, hrozia sankciami a situácia sa nezmenila ani po nástupe nového amerického prezidenta Joea Bidena.

Podľa analytikov sa USA usilujú o zvýšenie svojho podielu na európskom trhu s plynom dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG) a Nord Stream 2 je pre nich priamou konkurenciou.