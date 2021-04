Ruský plyn prúdi do Európy aj inými trasami. Merkelová obhajuje Nord Stream II

Ruský plyn už do Európy prichádza inými trasami, upozorňuje kancelárka.

20. apr 2021 o 13:47 SITA

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok opäť odmietla kritiku týkajúcu sa spolupráce jej krajiny pri výstavbe plynovodu Nord Stream II.

Projekt ešte nie je dokončený, ruský plyn však už do Európy prichádza inými trasami, povedala kancelárka Rade Európy. Ako dodala, cez Baltské more do Nemecka už prichádza plyn cez plynovod Nord Stream I.

„Viem, že Nord Stream II je kontroverzný a poznám názor mnohých členských štátov,“ povedala kancelárka. „Rada by som však zdôraznila, že plyn dodaný cez Nord Stream II, ktorý ešte neprichádza, nie je horší ako plyn od Nord Stream I, ani ako plyn prichádzajúci cez Ukrajinu alebo ten, ktorý prichádza z Ruska cez Turecko, “ uviedla Merkelová.

Plynovod Nord Stream II má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do Nemecka a západnej Európy mimo tradičných tranzitných trás prechádzajúcich cez ukrajinské a poľské územie.

USA sú otvoreným odporcom tohto plynovodu. Spoločne s východoeurópskymi štátmi vrátane Slovenska, ktoré projekt tiež odmietajú, americká vláda tvrdí, že zvýši závislosť Európy od ruských energií.

Kremeľ naopak obviňuje Washington zo snahy o zastavenie projektu v záujme donútenia európskych zákazníkov kupovať drahší americký skvapalnený zemný plyn.