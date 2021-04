Ceny v reštauráciách rastú, stravné však podľa asociácie ostáva zmrazené

K zmrazeniu prišlo už začiatkom roka 2020.

20. apr 2021 o 10:39 SITA

BRATISLAVA. Napriek medziročnému rastu cien v reštauráciách o 3,9 percenta ostáva stravné aj naďalej zmrazené do konca roka.

Ak by sa zvyšovalo podľa bežných pravidiel, jeho zvýšenie by nastalo už v polovici minulého roka. Slováci by tak dostávali denne na stravných lístkoch a kartách minimálne o 19 centov viac, čo by vychádzalo v priemere 4,18 eura na mesiac.

Informoval o tom v pondelok prezident Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Štefan Petrík.

Výška príspevku na stravu už nestačí

Pre zmrazenie rastu stravného začiatkom roku 2020 by v súčasnosti reštaurácie i rodiny mali potenciálne až o jeden stravný lístok mesačne navyše. Náklady na obedy sa pritom zamestnancom predražili aj pre poplatky za donášku počas pandémie.

To, že súčasná výška príspevku na stravu už nestačí, potvrdzuje podľa AMOBE aj nedávny prieskum agentúry 2muse na vzorke 1 000 zamestnancov využívajúcich stravné lístky, karty alebo finančný príspevok. Tí sa v prieskume vyjadrili, že ich priemerná útrata za obed sa pohybuje na úrovni 7,30 eura.

V porovnaní s februárom 2020, zber dát prebehol pred zavedením protipandemických opatrení, je to nárast o 80 centov.

„Podľa samotných spotrebiteľov už minimálne stravné na úrovni 3,83 eura na deň absolútne nekorešponduje s realitou. Prakticky je to len polovica z toho, čo ľudia platia za obedy. Za zváženie určite stojí inšpirovať sa susedným Rakúskom, ktoré už na začiatku pandémie zdvojnásobilo stravné v krajine zo 4 na 8 eur denne,“ navrhuje Štefan Petrík.

Čo je Asociácia moderných benefitov

Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky.

Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770 000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35 000 zamestnávateľov a SZČO.