Sulík: Zmena v stavebnom zákone by mala vziať živnú pôdu samozvaným aktivistom

Marcel Slávik napísal, že jeho združenie už nebude vstupovať do správnych konaní.

19. apr 2021 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Zmenu legislatívy, ktorá by zobrala živnú pôdu samozvaným aktivistom, ako je Marcel Slávik a jeho Združenie domových samospráv (ZDS), ohlásil dnes minister hospodárstva Richard Sulík.

Na spoločnej tlačovej besede s primátorom Banskej Bystrice informoval o pripravovanej zmene stavebného zákona. Táto zmena má byť jedným z krokov, ktorý má zabrániť pôsobeniu Slávika a iných, aby nemohli zapríčiňovať prieťahy v stavebných konaniach po celom Slovensku.

1 050 rozhodnutí

Celkom podľa ministra existuje už 1 050 rozhodnutí o odvolaniach Slávika na Slovensku, pričom podľa Noska tento počet určite nie je konečný. Ako povedal Sulík, Slávik svoj sľub z februára, v ktorom sa zaviazal prestať so svojou činnosťou, nedodržal a pokračuje v nej ďalej.

Okrem zmeny legislatívy chce minister aktivizovať aj príslušné orgány. „Podali sme trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, ktoré som prednedávnom rozšíril a taktiež sme dali podnet na finančnú správu, aby sa pozreli na príjmy združenia Marcela Slávika,“ popísal Sulík ďalšie kroky, ktoré majú smerovať k ochrane slušných podnikateľov a samospráv.

Šéf rezortu hospodárstva vyzval tiež všetkých postihnutých investorov, aby ďalej písali svoje podnety. „My už podnikáme ďalšie kroky, či už rozširujeme o tie podnety nami podané trestné oznámenia, alebo sa snažíme byť nápomocní aj individuálnym spôsobom,“ dodal Sulík.



Podľa primátora mesta pod Urpínom na Slovensku asi nie je žiadny primátor či starosta, ktorý by neprišiel do styku so Slávikovým združením, ktorého aktivity naťahujú čas. „Pri investičnom zámere môžeme stratiť aj deväť mesiacov,“ konštatoval Nosko s tým, že vďaka naťahovaniu a prieťahom v konaniach môžu mestá a samosprávy prísť o významné peniaze.

Sulík podal trestné oznámenie

Primátor spomenul aj konkrétne prípady v Banskej Bystrici, kde pre činnosť ZDS stoja projekty obnovy mestského parku, alebo rekonštrukcie vnútroblokov a športovísk.



Marcel Slávik napísal začiatkom februára mail ministrovi hospodárstva, že jeho združenie už nebude vstupovať do správnych konaní. Združenie domových samospráv malo podľa ministra hospodárstva nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom.

Minister preto podal koncom januára trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. Zároveň vyzval všetkých, ktorí majú so Slávikom negatívne skúsenosti, aby ho kontaktovali.