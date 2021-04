City of London dopláca na brexit viac, než sa čakalo

Celkovo presunulo svoje aktivity z Británie približne 440 spoločností.

17. apr 2021 o 16:48 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN. Vyše 400 britských finančných spoločností presunulo v dôsledku brexitu aktivity, pracovné miesta a aktíva v hodnote približne jedného bilióna libier (1,15 bilióna eur) z Británie do krajín Európskej únie.

Poukázala na to koncom tohto týždňa zverejnená štúdia inštitútu New Financial, podľa ktorej bude situácia pre britské spoločnosti ešte horšia.

Súvisiaci článok Vývoz potravín a nápojov z Británie do Európskej únie v januári padol o 75 percent Čítajte

"Predpokladáme, že tieto čísla sú podhodnotené a časom budú rásť," uvádza sa v štúdii. Finančné služby neboli zahrnuté do obchodnej dohody medzi EÚ a Britániou platnej od januára tohto roka a ako štúdia uviedla, nedá sa očakávať, že by EÚ bola v tomto smere do budúcnosti ústretová.

Podľa New Financial bolo v dôsledku brexitu z Británie presunutých alebo sa v nových finančných centrách EÚ vytvorilo približne 7400 pracovných miest. Ako však povedali bankári pre agentúru Reuters, presun niektorých zamestnancov predbežne zbrzdila pandémia nového koronavírusu.

Ako dodala štúdia New Financial, celkovo presunulo svoje aktivity z Británie približne 440 spoločností. To je omnoho viac, než predpokladal New Financial v roku 2019. Navyše inštitút predpokladá, že reálny počet dosahuje omnoho viac než 500 firiem.

V tomto smere najviac z brexitu vyťažil írsky Dublin, do ktorého sa presunulo 135 spoločností. Nasleduje Paríž so 102 finančnými spoločnosťami, Luxemburg (95), Frankfurt nad Mohanom (63) a Amsterdam (48). Banky presunuli alebo presúvajú z Británie do Európskej únie aktíva za viac ako 900 miliárd libier, zatiaľ čo poisťovne a správcovia aktív presunuli aktíva za viac než 100 miliárd libier.

Z dlhodobého hľadiska by mal z presúvania aktív vyťažiť najmä Frankfurt nad Mohanom a Paríž by mal zasa získať najviac nových pracovných miest, dodáva štúdia. Amsterdam z brexitu tiež vyťažil a od januára sa mu podarilo preskočiť Londýn a stať sa najväčším európskym centrom v obchodovaní s akciami.

Štúdia zároveň predpokladá, že zhruba 300 až 500 menších finančných firiem z EÚ by si mohlo otvoriť v Británii stálu kanceláriu. To je podstatne menej, než hovoria odhady väčšiny štúdií, podľa ktorých by tak malo urobiť zhruba 1000 spoločností.

Londýnske City by si síce malo v dohľadnej budúcnosti udržať pozíciu hlavného finančného centra Európy, jeho vplyv však bude postupne klesať. To by malo znamenať zníženie obchodného prebytku Británie s EÚ v oblasti finančných služieb, ktorý dosahuje približne 26 miliárd libier ročne.