Poslanci okolo Pellegriniho chcú garanciu valorizácie príspevkov pre ŤZP

Ide o príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu.

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci združení v mimoparlamentnej strane Hlas predložia na najbližšie rokovanie parlamentu novelu, ktorá bude garantovať automatickú valorizáciu dvoch príspevkov súvisiacich s ťažko zdravotne postihnutými ľuďmi.

Ide o príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu.

Uviedli to poslanci Peter Pellegrini a Erik Tomáš počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

Tomáš pripomenul, že bývalá vláda sa dohodla so zástupcami ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) ľudí na tom, že príspevok na opatrovanie narastie na úroveň čistej minimálnej mzdy a príspevok na osobnú asistenciu na 1,4-násobok hodinovej hrubej minimálnej mzdy, čo by zodpovedalo náročnosti práce v treťom stupni minimálnej mzdy.

"V roku 2019 sa táto dohoda počas vlády Petra Pellegriniho naplnila, vláda uznesením naozaj tieto príspevky nastavila na spomínanú úroveň," podotkol Tomáš s tým, že po voľbách a už v prvom roku úradovania novej vlády prišiel atak na tieto príspevky. Najprv to podľa jeho slov vyzeralo tak, že sa ani jeden z príspevkov zvyšovať nebude, no minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si to v poslednej chvíli rozmyslel a zvýšil príspevok na opatrovanie. "Bohužiaľ, príspevok na asistenciu ostal nedotknutý s tým, že pán minister vysvetlil, že chystá reformu celého systému," dodal Tomáš s tým, že po pátraní v legislatívnom procese žiadnu zmienku o takejto reforme celého systému nenašiel.

"A preto existuje reálna obava, že k 1. júlu, keď sa tie príspevky prehodnocujú, nedôjde k zvýšeniu spomínaných príspevkov pre týchto ľudí na dohodnutú úroveň z roku 2018, čo by bolo veľmi zlé," uviedol Tomáš. Preto sa poslanci rozhodli tieto dva príspevky uzákoniť cez novelu zákona o finančných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom novely je naviazať oba príspevky na minimálnu mzdu tak, aby príspevok na opatrovanie dosahoval vždy úroveň čistej minimálnej mzdy a príspevok na opatrovanie 1,4-násobok hrubej hodinovej minimálnej mzdy.

Pellegrini zároveň pripomenul ďalší už oznámený návrh, a teda jednorazové odškodnenie rodín s deťmi vo výške 300 eur na každé nezaopatrené dieťa. Koalíciu vyzval, aby z toho nerobila politiku a osvojila si tento návrh, alebo mu dala svoj hlas.