Ministerstvo dopravy spúšťa výzvu na zatepľovanie domov

Záujemcovia môžu získať príspevok do 8 800 eur.

15. apr 2021 o 10:17 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) vo štvrtok spustilo ďalšiu výzvu na zatepľovanie rodinných domov.

Informovalo o tom na sociálnej sieti.

"Vyhlasujeme už ôsmu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu až do výšky 8800 eur," napísal rezort s tým, že žiadosti bude možné podávať elektronicky od 18. mája do 30. júna alebo do naplnenia počtu 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Rezort poznamenal, že podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia. Všetky informácie a podmienky poskytnutia príspevku nájdu záujemcovia na webovom portáli byvajteusporne.sk.