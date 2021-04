Dopyt po IT odborníkoch je rekordný, záujem má aj zahraničie

Prvýkrát sa stalo, že počet ponúk v informačných technológiách presiahol hranicu 3000.

15. apr 2021 o 9:32 TASR

BRATISLAVA. Portál Profesia eviduje rekordný počet IT ponúk. Informovala o tom hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Zvýšený dopyt po slovenských IT špecialistoch cítiť aj zo zahraničia.

Portál vyzdvihol, že koronakríza spôsobila v 2. kvartáli vlaňajška prepad počtu pracovných ponúk aj v oblasti IT. To je však už minulosťou.

"Zamestnávatelia uverejnili za marec tohto roka 3 513 pracovných inzerátov. Prvýkrát sa stalo, že počet ponúk v informačných technológiách presiahol hranicu 3000," vyčíslila hovorkyňa.

Záujem uchádzačov o pozície produktových manažérov

Celkovo za 1. kvartál zamestnávatelia v IT oblasti zverejnili vyše 9000 ponúk, čo sa za 24-ročnú históriu portálu ešte nestalo.

Za prvé tri mesiace tohto roka boli najžiadanejší programátori, pričom najväčší dopyt bol po špecialistoch na programovacie jazyky Java, JavaScript, C#, C++ či Python.

Žiadaní boli aj softvéroví inžinieri, IT konzultanti, IT analytici, špecialisti IT podpory, IT testeri, správcovia informačného systému, systémoví administrátori, IT architekti a databázoví analytici.

"Naopak, uchádzači majú najväčší záujem o pozície IT produktových manažérov, servisných technikov, IT projektových manažérov, user experience expertov či špecialistov IT podpory," dodala Richterová.

Ukazuje sa nedostatok IT odborníkov

Hovorkyňa však podotkla, že vyšší počet ponúk prebúdza problém s nedostatkom IT odborníkov na Slovensku. Kým vlani na jednu pracovnú ponuku z IT oblasti reagovalo v priemere deväť uchádzačov, aktuálne ich zareaguje 5,5.

Dopyt po slovenských IT odborníkoch prejavujú aj zahraničné firmy. "Počas 1. kvartálu išlo o 1131 takýchto inzerátov. To je zhruba 12 percent z celej IT ponuky. Najčastejšie ide o pozície v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku," dodala hovorkyňa.

V slovenských medziach hľadajú IT odborníkov najmä firmy z Bratislavského kraja (60 % všetkých ponúk) a z Košického (15,5 percenta).

"Počas 1. kvartálu 2021 sa stalo vôbec po prvý raz, že IT bolo odvetvím s najvyšším počtom pracovných ponúk na Slovensku. Čísla z jednotlivých krajov však nasvedčujú, že sektor nekraľuje všade," podotkla Richterová s tým, že mimo bratislavského a košického regiónu je skôr väčšie zastúpenie výroby.