Sulík by podporil zníženie DPH pre gastro sektor na 5 percent

Strana SaS je však za neutrálnosť zdanení.

14. apr 2021 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Richard Sulík súhlasí s tým, aby v súčasnej situácii bolo vyhovené požiadavkám predstaviteľov gastro sektora a bola im dočasne znížená daň z pridanej hodnoty (DPH).

Sulík by osobne podporil návrh, aby bola DPH pre gastro sektor len na úrovni 5 %. Konštatoval to v stredu po rokovaní vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to ale iba môj osobný názor. Ten sa nemusí stotožňovať ani len s členmi SaS. My sme totiž strana, ktorá je za neutrálnosť zdanení. To znamená jedna sadzba pri dani z príjmov aj DPH. V tejto mimoriadnej situácii by som ale urobil výnimku," uviedol Sulík.

Minister hospodárstva tak reagoval na opakujúcu sa výzvu iniciatívy #stálemámechuť, ktorá združuje 14 organizácií a iniciatív pôsobiacich v gastro sektore a cestovnom ruchu.

Iniciatíva tvrdí, že vzhľadom na to, že v pláne obnovy neboli vyčlenené žiadne prostriedky pre gastro sektor a cestovný ruch, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou, považuje za nevyhnutné, aby štát hľadal aj ďalšie možnosti podpory sektorov cestovného ruchu a gastra.

Napríklad znížením DPH na gastro služby. Takéto riešenie už podľa iniciatívy navrhujú aj viacerí experti z oblasti makroekonomiky, či samotných rezortov a zrealizovalo ich už viacero krajín EÚ.