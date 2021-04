Poľovníci doručili do parlamentu petíciu so 153-tisíc podpismi občanov

Petícia je za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku.

14. apr 2021 o 11:41 (aktualizované 14. apr 2021 o 11:48) SITA

BRATISLAVA. Poľovníci vyzbierali v petícii za záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku 153-tisíc podpisov a v stredu ju doručili do parlamentu.

Petíciu od Slovenskej poľovníckej komory prijal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Dôvodom vyhlásenia petície bola podľa Slovenskej poľovníckej komory obhajoba poľovníctva a zabránenie snahám úzkej skupiny ľudí sledovať vlastné záujmy v súvislosti s poľovníctvom. Tí sa podľa komory snažia o rozbitie súčasnej poľovníckej organizácie a vybudovanie vlastného fungujúceho systému. Prezentujú, že zastupujú 63-tisíc poľovníkov, no v skutočnosti ide podľa komory len o niekoľko desiatok z nich.

Dohodli si zásady pre novelu, realita bola iná

„Títo ľudia zavádzajú a zneužívajú politikov i verejnosť. Poľovnícka komunita a ľudia žijúci na vidieku si plne uvedomujú vážnosť situácie a devastačné dopady nimi zákulisne pripravovanej novely zákona o poľovníctve. Preto sú podpisy vyše 153-tisíc občanov v petícii silným hlasom aj hlasom voličov strán súčasnej vládnej koalície, ktorí tak jasne vyzvali politikov neničiť to, čo funguje," ozrejmil hovorca komosy Alojz Kaššák.

Organizované poľovníctvo na Slovensku by sa malo dočkať novely zákona o poľovníctve. V minulom roku v gescii agrorezortu vznikla pracovná skupina pre tvorbu legislatívnych a koncepčných materiálov v oblasti poľovníctva.

Jediné riadne zasadnutie pracovnej skupiny sa podľa Slovenskej poľovníckej komory uskutočnilo v lete minulého roka. Tam si jej členovia podrobne vydiskutovali a odsúhlasili východiská a zásady, z ktorých by mal nový zákon vychádzať. Realita je však podľa komory úplne iná.

„Návrh zákona, ktorý bol predložený do vnútrorezortného legislatívneho procesu, je nielen v rozpore so závermi komisie, ale dokonca aj v rozpore s Koncepciou rozvoja poľovníctva SR do roku 2030," pokračoval Kaššák.

Kollár zaradí petíciu na príslušný výbor

Členovia petičného výboru i všetci podpísaní pod petíciou nechcú dopustiť, aby sa životné poslanie desiatok tisíc dobrovoľných poľovníckych nadšencov stalo predmetom politického obchodovania a spoločenského znehodnocovania.

„Súčasný návrh zákona o poľovníctve a taktiež rýchle novely poslancov, ktorí poľovníctvu nerozumejú, ale zastupujú skupinu lobistov, zaťažuje štátnu správu poľovníctva kompetenciami, ktoré Slovenská poľovnícka komora zabezpečuje v súlade so súčasným zákonom z vlastných zdrojov. Bez nároku na verejné financie a zaťažovanie daňových poplatníkov," uzavrel Kaššák.

Predseda parlamentu Boris Kollár v stredu prisľúbil, že po preverení petičných podpisov a všetkých náležitostí zaradí, v kompetencii so svojou pozíciou, petíciu na príslušný výbor Národnej rady.

Následne po prejednaní výborom, zaradí sťažnosti uvedené v petícii ako programový bod aj na prerokovanie do parlamentu.