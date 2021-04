Elektrické nákladné autá môžu čoskoro konkurovať nafte

Ekologizácia dopravného sektora je kľúčová na dosiahnutie klimatických cieľov.

10. apr 2021 o 12:43 TASR

ŠTOKHOLM. Elektrické nákladné autá budú čoskoro schopné konkurovať vozidlám s naftovým motorom, keďže vývoj batériových technológií rýchlo napreduje.

Uvádza sa to v najnovšej štúdii Švédskeho environmentálneho inštitútu (SEI). Jediným väčším problémom, ktorý je ešte potrebné vyriešiť, je nabíjanie. Po odstránení tejto prekážky by už nástupu elektrických nákladných vozidiel nemalo nič stáť v ceste, dodal SEI.

Ekologizácia dopravného sektora, ktorý sa na celosvetovej produkcii emisií CO2 podieľa približne štvrtinou, je kľúčová na dosiahnutie klimatických cieľov. Ako uviedla agentúra Reuters, o rýchlom nástupe nákladných áut na elektrický pohon sa dosť pochybovalo, pričom ako hlavný dôvod sa uvádzali vysoké náklady, najmä v súvislosti s ťažkými batériami potrebnými pri diaľkovej preprave. Podľa výskumníkov zo SEI však technológie v tejto oblasti rýchlo napredujú.

"Batériové technológie sú veľmi blízko k bodu zlomu, za ktorým už elektrické nákladné autá budú ekonomicky konkurencieschopné. Jediné, čo zostáva vyriešiť, je nabíjanie," povedal Björn Nykvist zo SEI.

Štúdia, ktorá hodnotila okrem iného aj hmotnosť batérií, ukázala, že kľúčovým bude dostupné a rýchle nabíjanie, čo umožní, aby batérie do nákladných áut mohli byť relatívne malé a ľahké.

Ako dodal spoluautor štúdie Olle Olsson, vlády aj súkromný sektor by sa preto mali zamerať na zlepšenie dostupnosti nabíjacej infraštruktúry.

"Nákladné vozidlá na elektrický pohon môžu zohrať významnú úlohu pri redukcii emisií v ťažkej nákladnej doprave," uviedol. Aj nedávny výskum spoločnosti Capgemini Invent ukázal, že elektrické nákladné autá patria do skupiny 55 čistých technológii, ktoré by mali Európskej únii pomôcť splniť jej cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.