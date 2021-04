Štát nebude ďalej predlžovať termín na vyplatenie voucherov za zájazdy

Ľudia si môžu na základe vouchera vybrať do konca augusta 2021 náhradný zájazd.

8. apr 2021 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Štát nebude predlžovať termín na vyplatenie voucherov, ktoré si ľudia vyberali za zájazdy po vypuknutí pandémie. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Ján Oravec.

Podľa schválenej legislatívy si totiž ľudia na základe vouchera môžu vybrať do konca augusta 2021 náhradný zájazd. Ak sa tak nestane, do 14 dní im cestovná kancelária musí vrátiť peniaze.



Podľa Oravca sa aktuálne črtá riešenie, ktoré by mohlo pomôcť celému sektoru a zabránilo vzniku možných problémov, ako napríklad krachu cestovných kancelárií. Ním by mohlo byť poskytnutie úveru cestovným kanceláriám na splatenie uvedených záväzkov.

„Slovenská záručná a rozvojová banka pracuje na tom, aby pripravila konkrétny úverový produkt," uviedol.