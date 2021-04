Štát pokračuje v plnení nehospodárnej zmluvy na IT systém, upozorňuje Zastavme korupciu

Na ukončenie zmluvy vyzvalo ministerstvo dopravy, zatiaľ sa tak nestalo.

8. apr 2021 o 12:06 SITA

BRATISLAVA. Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ).

Dôvodom podľa ich stanoviska je to, že Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) pokračuje v plnení nehospodárnej zmluvy na IT systém. A to napriek tomu, že ho na rokovanie o jej ukončení vyzval audit ministerstva dopravy.

Za rok sa nič nezmenilo

Na nehospodárny nákup IT systému upozornila Nadácia Zastavme korupciu ešte pred voľbami. Štátny fond, ktorý spadá pod rezort dopravy, vtedy podpísal zmluvu za 11 mil. eur.

Problémom bol podľa nadácie samotný proces obstarávania, vysúťažená cena aj dodávateľ.



Po voľbách nariadilo nové vedenie ministerstva vykonať v ŠFRB audit. Ten našiel viacero pochybení. Okrem iného prikázal fondu rokovať s dodávateľom o ukončení zmluvy. Fond podľa nadácie argumentuje, že nie je možné zmluvu ukončiť, bez rizika súdu o náhradu škody.

Pri nákupe došlo k niekoľkým chybám

Nadácia vníma takýto argument ako výhovorku. „Ministerstvo totiž nekázalo zmluvu jednostranne ukončiť, ale o jej ukončení rokovať s dodávateľom,“ vysvetľuje Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.



Fond pod bývalým vedením pri nákupe urobil podľa nadácie niekoľko chýb. Na nákup neboli vyčlenené kapitálové výdavky v rozpočte.

Tým sa podľa nadácie porušil zákon o rozpočtových pravidlách. Na túto chybu neprišla ani takzvaná základná finančná kontrola, ktorú musel fond pri nákupe spraviť, čím pochybil opäť.

Firma vlastní zdrojový kód

Ďalším problémom podľa nadácie je fakt, že zmluvu uzavrel štátny fond rozvoja bývania päť rokov po vyhlásení súťaže.

„Za tak dlhý čas sa museli zmeniť požiadavky, ktoré fond na svoj nový informačný systém má,“ hovorí Martin Suchý a dodáva, že päť rokov od pôvodnej súťaže už navyše mohli byť na trhu úplne iné ponuky s úplne inými cenami.



Nadácia má značné pochybnosti aj o hospodárnosti celého nákupu. Štátny fond už jeden IT systém má. Dodala a roky ho vylepšovala tá istá firma, ktorá má teraz dodať úplne nový. Táto firma zároveň vlastní aj zdrojový kód doteraz používaného systému.

„Je to z nášho pohľadu problém, pretože daná firma bola zvýhodnená v súťaži, keďže pri navrhovaní nového softvéru bude vychádzať z toho, s ktorým dlhé roky robila,“ vysvetľuje Suchý. Zároveň si táto firma za jeho analýzu vypýtala podľa neho od štátu štvrť milióna eur.