Vodík, kúpele Sliač a podpora podnikateľov. Rezort hospodárstva zverejnil priority na rok 2021

V rámci podnikateľského prostredia je prioritou ministerstva Kilečko 2.

8. apr 2021 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Prioritami Ministerstva hospodárstva SR budú v roku 2021 vodík, kúpele Sliač, ale aj podpora podnikateľského prostredia. Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej besede uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, celkovo si rezort na tento rok stanovil 12 úloh.

Vodíková stratégia

Ako prvú predstavil národnú vodíkovú stratégiu, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. K ďalším prioritám zaradil svetovú výstavu EXPO Dubaj a kúpele Sliač.

Tie podľa ministra roky chátrajú, preto chcú ešte tento rok zrealizovať medzinárodnú súťaž na výber architekta, aby sa mohol naštartovať proces ich obnovy.



Zámerom rezortu je aj zreformovať ekonomickú diplomaciu na Slovensku. „Chceme nastaviť spoločné pravidlá pre ekonomických diplomatov, ich ciele, kľúčové indikátory,” priblížil Sulík.

Druhé kilečko

Meniť by sa mohli štáty či miesta ich pôsobenia. V rámci podnikateľského prostredia je prioritou ministerstva tzv. Kilečko 2, ktoré obsahuje 469 návrhov. Aktuálne čaká rezort na reakcie jednotlivých ministerstiev k predstaveným opatreniam. Okolo 90 z nich už pritom akceptovali, o ďalších 70 chcú rokovať, 30 zmien je už v legislatívnom procese. Snahou rezortu je schváliť opatrenia v rámci tohto roka.



Podľa štátneho tajomníka Jána Oravca je pritom dôležité nielen odstraňovať existujúce záťaže, ale aj zabraňovať tomu, aby vznikli ďalšie. Preto by chceli presadiť, aby museli rezorty v prípade navrhnutia novej záťaže o jedno euro, predstaviť zníženie inej v rovnakej výške. V nasledujúcom roku by potom bolo nutné odstrániť záťaž v dvojnásobnej výške, čím by mala celková záťaž klesať.

Oravec zdôraznil aj snahu ministerstva zmeniť prístup k ochrane spotrebiteľa. Jej základnou myšlienkou by bola ochrana spotrebiteľa pred nepoctivými podnikateľmi a zároveň ochrana poctivých podnikateľov pred nepoctivou konkurenciou. Rezort by chcel taktiež vytvoriť Radu vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu a ďalej počíta aj s podporou výstavby priemyselných parkov.