Skupina G20 sa chce do leta dohodnúť na globálnej daňovej reforme

Diskusie o medzinárodnej reforme daní vedú už niekoľko rokov.

7. apr 2021 o 22:03 TASR

RÍM. Skupina najväčších ekonomík sveta G20 dúfa, že do júlového zasadnutia ministrov bude existovať dohoda o globálnej daňovej reforme, uviedol taliansky minister financií Daniele Franco po online stretnutí so svojimi rezortnými kolegami zo skupiny G20.

Skupina chce tiež viac pomôcť najchudobnejším krajinám zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19.

Diskusie o medzinárodnej reforme daní sa vedú už niekoľko rokov, ale podľa Franca prišlo tento rok k "urýchleniu procesu". Reforma je komplexnou témou, zdôraznil Franco a dodal, že do ďalšieho stretnutia by ministri chceli dospieť k hmatateľným výsledkom. Ďalšie kolo rokovaní by sa malo konať 9. a 10. júla v Benátkach. Taliansko je aktuálne na čele skupiny G20.

V jadre diskutovanej globálnej daňovej reformy sú dve oblasti - globálna minimálna daň pre koncerny s medzinárodnou pôsobnosťou a digitálna daň, ktorú by internetové koncerny, ako napríklad Amazon, Google alebo Apple, platili tam, kde dosahujú svoje tržby.

Daňovú reformu minulý týždeň podporila aj americká ministerka financií Janet Yellenová, ktorá požaduje zavedenie globálnej minimálnej dane pre firmy s medzinárodnou pôsobnosťou. Poukázala na 30-ročný závod v znižovaní daní, počas ktorého krajiny sa snažili pritiahnuť medzinárodné koncerny. Dodala, že administratíva prezidenta Joea Bidena bude spolupracovať s ostatnými partnermi zo skupiny G20 na stanovení minimálnej dane.