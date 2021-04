Spoločnosť SPP uviedla do prevádzky dve nové plniace stanice na stlačený zemný plyn

V súčasnosti je tak na Slovensku motoristom k dispozícii 16 plniacich staníc CNG.

7. apr 2021 o 9:58 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Spoločnosť SPP CNG uviedla do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG). Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove na rýchlostnej ceste R7. Ako informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta, plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív.



V súčasnosti je tak na Slovensku motoristom k dispozícii 16 plniacich staníc CNG, z toho 11 prevádzkuje spoločnosť SPP CNG. „Koncom leta 2021, keď rozšírime sieť plniacich staníc CNG o ďalšie dve na náprotivných odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre, ich celkový počet vzrastie na 18,“ dodal Šebesta.

Súvisiaci článok Kam idú vaše dane a odvody? Ľudia netušia, v kvíze pohoreli Čítajte

„Sme rozhodnutí pokračovať v dynamickom zlepšovaní CNG infraštruktúry na Slovensku v najbližších rokoch. Naša dcérska spoločnosť SPP CNG prijala stratégiu do roku 2025 na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v krajských a okresných mestách, čo by malo zabezpečiť výrazne vyššie pokrytie plniacou infraštruktúrou,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.



Spoločnosť SPP CNG plánuje postaviť aj nové stanice na skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý využíva hlavne ťažká automobilová doprava. Tri LNG plniace stanice uvedie firma do prevádzky v roku 2022. „Príležitosť vidíme aj vo využití vodíka,“ konštatoval Prokypčák.



Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku, o 10 až 15 dB. Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom menej škodlivín.



Spoločnosť SPP CNG, s.r.o. vznikla 1. februára 2014 ako dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, ktorý ovláda štát. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj stlačeného zemného plynu (CNG).