Lákal davy turistov, v Moskve končí historický luxusný obchod

Obchod Jelisejevskij otvorili v roku 1901.

6. apr 2021 o 13:55 TASR

MOSKVA. Historický luxusný obchod v centre Moskvy Jelisejevskij zatvorí po 120 rokoch svoje brány. Veľkou mierou sa pod to podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne znížila počty turistov.

Tí patrili k častým zákazníkom exkluzívneho obchodu s potravinami.

Obchod Jelisejevskij otvorila v roku 1901 obchodnícka rodina Jelisejevovcov, ktorá zbohatla v cárskom Rusku na dovoze ovocia a vína.

Po revolúcii v roku 1917 a nástupe komunistov sa obchod stal známy ako Gastronom č. 1 a napriek nedostatku potravín naďalej ponúkal široký výber lahôdok, ktoré inde nebolo možné kúpiť, ako kaviár, prepelice či údený losos.

Symbol mesta

Aj v minulých rokoch obchod známy neobarokovým interiérom ponúkal obrovské množstvo gurmánskych jedál a suvenírov. Avšak od oznámenia o tom, že obchod 11. apríla končí, sú jeho pulty, kedysi plné čerstvého ovocia, drahého alkoholu a tradičných ruských ozdôb, takmer prázdne.

"Nebol to obyčajný obchod, do ktorého si človek ide kúpiť trochu jedla," povedala počas jedného z posledných nákupov v obchode Jelisejevskij pre agentúru Reuters Moskovčanka Jelena Bachtinová. "Bol to symbol mesta. Hocikedy som sem zašla obdivovať jeho interiér. Je to škoda, že to končí," dodala.

"V časoch Sovietskeho zväzu to bol jeden z mála obchodov v Moskve, kde sa dal kúpiť kaviár, aj keď väčšina obyvateľov si to nemohla dovoliť," povedal pre ruský denník The Moscow Times dôchodca Valerij Michajlovič, ktorý si chcel kúpiť kaviár na svoje narodeniny. Možnosť však už nedostal, väčšinu z lahôdok vypredali.

Lákal masy turistov

Obchod na Tverskej ulici lákal masy turistov, po nástupe pandémie nového koronavírusu však ich počty prudko klesli. To spečatilo osud luxusného obchodu, ktorý už predtým zápasil s problémami.

Ako povedal pre miestnu televíziu zástupca Ruskej obchodnej a priemyselnej komory Alexander Kanšin, dôvodom pre rozhodnutie o zatvorení obchodu Jelisejevskij sú aj právne problémy, ako aj zmena chovania ruských zákazníkov.

Tí stále viac navštevujú veľké obchodné domy v rezidenčných oblastiach.