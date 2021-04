Často lietajúci ľudia by mali platiť poplatky, tvrdí ekologická organizácia

Polovicu uhlíkových emisií v roku 2018 spôsobilo len jedno percento svetovej populácie.

1. apr 2021 o 17:58 SITA

BRATISLAVA. Malá skupina ľudí podnikajúca väčšinu letov by mala čeliť poplatkom za časté lietanie. Tvrdí to ekologická organizácia Possible.

Takáto elitná menšina má podľa spomenutej inštitúcie na svedomí väčšinu škôd spôsobených emisiami z leteckej dopravy. Informoval o tom britský web The Guardian.

Organizácia Possible zverejnila správu, ktorá poukazuje na to, že malá skupina svetovej populácie má na svedomí väčšinu všetkých letov, zatiaľ čo mnohí ľudia nelietajú vôbec.

V Spojených štátoch 12 percent ľudí uskutočnilo až 66 percent všetkých letov, v Číne má 40 percent letov na svedomí 5 percent tamojších domácností a 2 percentá francúzskej populácie zrealizovali až polovicu letov v krajine galského kohúta.

V Británii v roku 2018 uskutočnilo 10 percent ľudí viac ako polovicu všetkých medzinárodných letov.

Podľa štúdie títo najčastejšie lietajúci ľudia, ktorí predstavujú iba 1 percento svetovej populácie, spôsobili v roku 2018 polovicu uhlíkových emisií z leteckej dopravy. Tie negatívne vplývajú na zmenu klímy. Takmer 90 percent svetovej populácie pritom v uvedenom roku vôbec nelietalo.

Organizácia Possible preto požaduje zavedenie poplatku pre častých cestujúcich v leteckej doprave. Navrhujú, aby pri prvom lete v danom roku bola najnižšia alebo žiadna daň.

Taktiež chcú, aby boli od poplatkov oslobodené rodinné dovolenky, ktoré sa zväčša konajú raz ročne. Častých dovolenkárov by sa to však nemalo týkať a tí by mali byť súčasťou „spoplatnenej“ skupiny ľudí.