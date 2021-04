Záujem spotrebiteľov o slovenskú jahňacinu stúpa

Vlani chovatelia oviec a kôz umiestnili do domácich obchodov 8 000 jahniat, tento rok 15 000.

1. apr 2021 o 14:01 SITA

BRATISLAVA. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOaK) mimoriadne teší záujem spotrebiteľov o slovenskú jahňacinu.

Tohtoročný záujem o produkty z jahňaciny hodnotí zväz ako diametrálne odlišný v porovnaní s minulosťou.

Domáci trh v prevahe

Z celoslovenskej produkcie sa vyviezlo na veľkonočný taliansky trh 40 percent zvierat, zvyšok ostal doma.

Pričom pred 10 až 30 rokmi odchádzala celá slovenská produkcia jahniat na zahraničné trhy.

Aj preto v obchodoch pred Veľkou nocou nájdu našinci takmer o 100 % viac jahňaciny ako vlani.

Informovala o tom vo štvrtok Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

„V rámci obchodných reťazcov, do ktorých dodávame zlaté slovenské jahňa, sa výrazne zvýšil objem nášho tovaru. Kým vlani sme do obchodov umiestnili 8 000 jahniat, tento rok už 15 000. Máme plány, pri ktorých počítame s budúcoročným odbytom do obchodov v množstve až 40 000 jahniat," uviedol riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.

Zmluvy s pevnou odbytovou cenou

Pozitívnou správou pre odvetvie je aj to, že chovatelia našli slovenského výkupcu, ktorý má bitúnok, rozrábkareň a dokáže predávať jahniatka.

Uzavrel sa tak dôležitý kruh – slovenský chovateľ, slovenský spracovateľ, slovenský obchodník a slovenský spotrebiteľ.

„Vďaka tomu, že sme prvýkrát podpísali zmluvy s pevnou odbytovou cenou, dostaneme takýmto spôsobom naviac za predané jahňatá 1,2 mil. eur, ktoré by si ináč rozdelili neseriózni výkupcovia, tak ako tomu bolo v minulosti. Sú to peniaze mimoriadne dôležité pre ďalší chov zvierat. Máme zmluvy na serióznu cenu, pri ktorej konečne chovateľ nechová zvieratá so stratou. Považujeme to za historický úspech, ktorý sa nám v tomto roku podaril dosiahnuť," dodal Slavomír Reľovský.