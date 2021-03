Remišová chce do digitalizácie z plánu obnovy naliať 580 miliónov

Viac ako polmiliardový balík by mal ísť do štyroch oblastí.

30. mar 2021 o 18:12 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) navrhuje v rámci plánu obnovy investovať do digitalizácie Slovenska 580 miliónov eur. Šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) priblížila, že viac ako polmiliardový balík by mal ísť do štyroch oblastí.

Do elektronických služieb štátu by chcel rezort informatizácie z plánu obnovy investovať 290 miliónov eur, na digitálnu ekonomiku a inovácie by chcelo ministerstvo minúť 173 miliónov eur, na rozvoj digitálnych zručností seniorov by malo ísť 67 miliónov eur a zvyšných 50 miliónov eur by malo byť investovaných do kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Slovensko má podľa Remišovej rezervy vo využívaní elektronických služieb štátu - aspoň jedno prihlásenie na ústredný portál verejnej správy slovensko.sk urobí ročne len 280 000 používateľov. Chcelo to podľa nej riešenia, ktoré budú zamerané na vybavenie jednotlivých životných situácií.

"Napríklad pri narodení dieťaťa je v súčasnosti potrebné komunikovať s viacerými úradmi - matrikou, zdravotnou poisťovňou, úradom práce, Sociálnou poisťovňou," vymenovala Remišová s tým, že pomoc štátu je minimálna. Chcela by dosiahnuť, aby sa dalo takúto životnú situáciu vybaviť z pohodlia domova.

Za dôležité považuje aj investovanie do digitálnych zručností seniorov. "Digitálne technológie im pomôžu udržiavať kontakt s blízkymi, ale tiež napríklad komunikovať online formou s lekármi," podotkla ministerka s tým, že investície pôjdu do bezplatných školení seniorov a aj do 250 000 balíčkov, ktoré budú obsahovať hardvérové vybavenie spolu so špeciálne pripravenými aplikáciami.

MIRRI SR chce tiež pomáhať vytvoriť ekosystém na podporu a rozvoj digitálnej ekonomiky, a to posilnením spolupráce subjektov verejnej, akademickej a podnikovej sféry a so zapojením širšej verejnosti.

"Plánujeme investovať do významných európskych projektov, ako sú napríklad vysokovýkonné výpočty a superpočítače. Podporíme tiež vývoj a využívanie pokročilých technológií v malých a stredných podnikoch," uviedla Remišová.

Podľa ministerky je nevyhnutným predpokladom úspechu aj kybernetická bezpečnosť. "Služby štátu musia byť dôveryhodné, pričom občan musí mať záruku, že jeho elektronická komunikácia s úradmi je naozaj bezpečná," uzavrela Remišová. Dôraz sa bude klásť aj na boj proti hoaxom a podvodom v kyberpriestore.

Ministerka pripomenula, že vyše 20 % zo zhruba šesťmiliardového balíka grantov pre Slovensko by malo ísť práve na digitálne riešenia. Tie sa však netýkajú len komponentu Digitálne Slovensko, ale idú naprieč všetkými oblasťami plánu obnovy.