Pribúdajú oblasti bez zásobovania. ZMOS žiada štát o spoluprácu

Slovensko má v súčasnosti 102 potravinových púští.

30. mar 2021 o 13:52 SITA

BRATISLAVA. Nedostupnosť potravín v malých obciach môže prehĺbiť regionálne rozdiely na Slovensku.

V utorok to na tlačovej konferencii to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.

Vyše sto potravinových púští

Slovensko má v súčasnosti 102 potravinových púští. Tými sú malé obce, ktoré nemajú žiadnu prevádzku, v ktorej je možný nákup potravín. Podľa ZMOS-u predstavuje situácia vážny problém, ktorý je potrebné zo strany štátu začať riešiť.

Podľa prvého viceprezidenta Zväzu obchodu SR Pavla Konštiaka pri súčasnom nastavení systému hrozí, že počet potravinových púští v krajine bude ešte rásť.

Prevádzky by sa neuživili

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Emil Macho uviedol, že bez dotácií zo strany štátu sa situácia nevyrieši. Malé kamenné predajne či pojazdné obchody by boli v malých obciach stratové.

Ak by im ale štát poskytol dotáciu, podnikateľom by sa oplatilo prevádzkovať malý obchod v obciach aj napriek stratám. Dotačný systém by podľa neho bolo možné financovať z troch zdrojov – fondov Európskej únie, Plánu obnovy a odolnosti SR a štátneho rozpočtu.

„ZMOS bude zároveň s ďalšími partnermi informovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o tom, že odchádzame z pracovnej skupiny, ktorá síce vznikla, ale nemá žiaden obsah, nemá žiaden zmysel a nemala žiaden výsledok za viac ako za rok,“ povedal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Stovky obyvateľov, tisíce turistov

O stretnutie za účelom riešenia situácie bude ZMOS žiadať vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí) a predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu (Sme rodina).

Tréger dodal, že často platí, že čím menšia je obec, tým väčší kataster obsluhuje. Často sa tak stáva, že samotná obec má síce niekoľko stoviek obyvateľov, obsluhuje však niekoľko tisíc turistov.

Schémy štátnych pomocí podľa ZMOS-u pritom nie je nutné nanovo vymýšľať, stačí využiť rovnaký model dotačných schém potravinových predajní, aký funguje v Českej či Poľskej republike.

Kaliňák dodal, že v Českej republike štát v priemere dotuje jednu predajňu sumou 50 až 70-tisíc českých korún ročne. Dotačná schéma pre potravinové predajne by preto podľa ZMOS-u nemusela štát stáť veľa peňazí.