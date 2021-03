Nulová DPH na respirátory bude do konca júna, doručovanie oznámení o odklade daní sa zjednoduší

Parlament rokoval o viacerých návrhoch.

30. mar 2021 o 11:43 SITA

BRATISLAVA. Doručovanie oznámení o predlžení lehoty na podanie daňového priznania sa má zjednodušiť. Takéto oznámenie budú môcť daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky, podať aj e-mailom.

Predĺži sa tiež obdobie, počas ktorého sa na respirátory FFP2 a FFP3 uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty, a to z konca apríla do konca júna tohto roka.

Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý parlament v utorok posunul do druhého čítania.

Odvody z hazardných hier sa posúvajú

Návrh tiež nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára 2021, do vypredania zásob. Podľa platných pravidiel je pritom možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca tohto roka.

Legislatívnym návrhom sa okrem toho dopĺňajú aj opatrenia v oblasti hazardných hier, a to o odklad úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021. Odvody splatné v období od účinnosti návrhu zákona do 31. augusta tohto roka sa posúvajú do konca decembra 2021.

Posúva sa termín ročného vyúčtovania

Posúva sa tiež termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020.

Zavádza sa možnosť využitia elektronického hlasovania na schôdzach a pri písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome počas pandémie.

