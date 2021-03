Zákon o diaľničnej známke má zjednotiť postupy pri ukladaní pokút, upozorňuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Poslanci parlamentu v marci neschválili prezidentkou vetovanú novelu zákona o diaľničnej známke.

29. mar 2021 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Návrh zákona o diaľničnej známke z dielne rezortu dopravy by mal po opätovnom prerokovaní v parlamente okrem efektívnejšieho sankcionovania za jazdu motoristov bez elektronickej diaľničnej známky aj zjednotiť postupy správnych orgánov pri ukladaní pokút. Upozornila na to Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, ktorá eviduje veľa sťažností ľudí na to, že ich príslušné okresné úrady pokutovali za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky napriek tomu, že mali v čase jazdy po diaľnici diaľničnú známku zaplatenú. S.O.S.

očakáva, že zákon o diaľničnej známke prejde v parlamente riadnym legislatívnym procesom a poslanci budú riešiť aj celkové zlepšenie systému výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky.

Pri analýze prípadov organizácia zistila, že správne orgány pri rovnakých deliktoch, keď bola chyba pri zadaní údajov do systému úhrady a evidencie diaľničných známok preukázaná, rozhodujú rôzne. Niektoré pri preukázaní chyby konanie o správnom delikte zastavia, iné spotrebiteľom pokutu uložia. Podľa Renáty Dolanskej z S.O.S. spotrebitelia citlivo vnímali aj časový odstup pri ukladaní pokút, často prešli aj viac ako dva roky od kontroly diaľničnej známky, čo ich v podstate obralo o možnosť účinne sa proti uloženej pokute brániť.



Poslanci parlamentu v marci neschválili prezidentkou vetovanú novelu zákona o diaľničnej známke. Novelu vrátila do parlamentu prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že spôsob prijatia novely zákona nesplnil podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Podľa rezortu dopravy však cieľom novely zákona je predĺžiť lehotu na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známku zo 60 dní aspoň na dva roky, lebo aktuálne je efektívne sankciovanie motoristov pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní v praxi takmer nevykonateľné.